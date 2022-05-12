Tekirdağ'daki Üniversite Hastanesinde Yangın Çıktı

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Rektör Mümin Şahin, "Hastanede dumanların görülmesi üzerine çamaşırhaneyi kontrol eden görevlimiz, kurutma makinesinden dumanların çıktığını görmüş ve durumu itfaiye haber vermiştir. Bizler de afet yönetim planı dahilinde kontrollü olarak hastalarımızı tahliye ettik. Önemli bir durum yok. Her şey kontrol altında" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde bu akşam saatlerinde yangın çıktı. Hastaneyi duman kaplaması üzerine itfaiye haber veren hastane görevlileri, afet planı kapsamında hastanenin acil bölümündeki ve diğer katlardaki hastaları kontrollü olarak tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonrasında, yatan hastalar tekrar servislere alındı. Acil servis bölümü ise hasta kabulüne kapatıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, olaya ilişkin ANKA haber'>Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

"Hastanede dumanların görülmesi üzerine çamaşırhaneyi kontrol eden görevlimiz, kurutma makinesinden dumanların çıktığını görmüş ve durumu itfaiye haber vermiştir. Bizler de afet yönetim planı dahilinde kontrollü olarak hastalarımızı tahliye ettik. Karbondioksit oranının normale dönmesinin ardından ise hastalarımızı yeniden servislere aldık. Önemli bir durum yok. Her şey kontrol altında."