TCDD, Sivas-Erzurum-Kars Demiryolu Hattında İlaçlama Yapacak

TCDD, Sivas-Erzurum-Kars Demiryolu Hattında İlaçlama Yapacak
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T.C. Devlet Demiryolları, 16-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sivas-Erzurum-Kars demiryolu hattında yabani otlarla mücadele amacıyla ilaçlama yapacağını açıkladı. Vatandaşlara, sağlık riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD), 16-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sivas-Erzurum-Kars demiryolu hattında yabani otlarla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak. Vatandaşlar, sağlık riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü, Sivas'tan başlayarak Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzanan demiryolu güzergahında 16 - 24 Mayıs 2025 tarihleri arasında yabani otlarla mücadele amacıyla kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, gar, istasyon ve sayding (yan hat) bölgelerinde gerçekleştirilecek ilaçlamalarda kullanılan kimyasallar, insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte. Bu nedenle vatandaşların, belirtilen tarihlerde ve sonrasındaki 10 gün boyunca ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Ayrıca, demiryolu güzergahı ve çevresindeki arazilerde hayvan otlatılması, ot hasadı yapılması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulması da kesinlikle önerilmiyor. TCDD, hem yerel halkın hem de üreticilerin sağlığı açısından bu uyarılara titizlikle riayet edilmesini istiyor.

İlaçlama takvimi şu şekilde:

16 - 18 Mayıs 2025: Sivas - Divriği hattı

18 - 21 Mayıs 2025: Divriği - Erzincan hattı

21 - 23 Mayıs 2025: Erzincan - Erzurum hattı

23 - 24 Mayıs 2025: Erzurum - Kars hattı

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve sağlık açısından riskle karşılaşmamaları için bu tarihler arasında özellikle ilaçlanan bölgelerde dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. TCDD, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge halkını tekrar bilgilendireceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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