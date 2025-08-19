TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Filistin bizim için milli bir meseledir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli" tanıtım programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Ali Erbaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve birçok davetli katıldı.

Tanıtım programında, Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs çalışmaları ve Kudüs Biyografisi Belgeseli ile ilgili video izletildi.

Kitabın editörü ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Nihal Şahin Utku da bir konuşma yaparak eserin öneminden bahsetti.

Kudüs'ün birçok uygarlık tarafından işgale uğradığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kudüs barışa İslam sayesinde ulaşmıştır. M.Ö. 70'den Hz. Ömer'in Kudüs'e barışı getirmesine kadar hep kavganın, hep katliamın yeri olmuştur. Ama sonra Darüsselam olmuştur. Hz. Ömer sayesinde Darüsselam olan Kudüs 4 asır boyunca o güzelliğini devam ettirmiştir. Biraz önce belgeselde de gördüğümüz o gelişmeler o asırlarda olmuştur. Medreseleriyle, şehirleşmesiyle, her şeyiyle. Ama 1099'da yine bugünkü Batılıların ataları, Haçlılar orada çok büyük bir işgal ve çok büyük bir katliam yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Kudüs'ü görmezden gelmenin mümkün olmadığını aktaran Erbaş, Kudüs ve Filistin ile ilgili yaptıkları çalışmaları dile getirerek "İslam dünyasındaki dini liderlerle yüz yüze ve çevirim içi toplantılar yapıyoruz. 7 Ekim'den hemen sonraki günlerde yaklaşık 100 ülke ve yüzlerce katılımcı ile farklı zamanlarda birkaç toplantı yaptık. Çalışmaları takip ve organize etmek üzere bir komisyon oluşturduk. Filistin'e destek komisyonu, o Filistin'e destek komisyonu, sivil toplum kuruluşlarımızdan 70 kadarını burada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplayarak hem Kudüs ile ilgili hem Filistin ile Gazze ile ilgili neler yapabiliriz müzakere ettik. Defalarca basın toplantısı yaptık. Sivil tepkilere öncülük ettik. Birkaç kere bilhassa Hristiyanlar ve Yahudiler başta olmak üzere farklı inançlara mensup dini liderlere mektuplar gönderdik. Katıldığım her uluslararası toplantıda Filistin konusunu mutlaka konuştuk. Ülkemizin tüm ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla defalarca toplantılar yaptık. Tepkilerimizi ve Gazze'ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirebilmek için bir heyet oluşturduk. Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Tüm camilerimizden yardımlar topluyoruz" dedi.

"Özgür bir Kudüs'ün ortaya çıkması için hayatımızı vakfetmek hepimizin ortak sorumluluğudur"

Kurtulmuş, Kudüs'ün Peygamberlerin (Aleyhisselam) ayak izinin olduğu bir belde olduğuna işaret ederek, "Filistin topraklarının tamamı ecdadımızın bütün dünyaya insanlığı, insafı, vicdanı öğrettiği bir büyük belde. Bugün dünyanın en çok ihtiyacının olduğu hangi mesele varsa hepsinin tarihsel olarak merkezinde yer almış olan önemli abidevi şehirlerden birisi. Bunun için Kudüs'ü çokça anmak Kudüs'e çokça hizmet etmek ve inşallah özgür bir Filistin'in ve onun başkenti olan özgür bir Kudüs'ün ortaya çıkması için hayatımızı vakfetmek herhalde hepimizin ortak sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün insanlığın ayağa kalktığı bir büyük küresel intifadaya dönüşmüştür"

Kurtulmuş, 2 yıldır Gazze'de devam eden meselelerin sadece bugünün meselesi olmadığını vurgulayarak, "Tiyatronun birinci perdesi bin 1917'de Osmanlı cihan devletinin o topraklardan çekilmesiyle birlikte başlamış ve ne yazık ki emperyalistlerin sinsi ve gizli hesaplarıyla bugünkü yerleşimcilerin ataları o topraklara bir habis ur gibi getirilmiştir" dedi.

"Filistin bizim için milli bir meseledir"

Her platformda Kudüs ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Son söz şunu söylüyorum; 'Ya niye siz Türkler bu kadar çok Filistin davasıyla ilgileniyorsunuz?' Verilecek cevap çok basittir. Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün, Gazze'nin bütün şehitlerini saygıyla, ihtiramla anıyorum. Allah onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle birlikte haşru cem eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA