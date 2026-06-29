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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi için İstanbul'da bulunan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Balkanlar'ın istikrarı ve NATO iş birliği ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan'da 19 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerin ve yeni hükümetin hayırlı olması temennisini dile getirerek Dotsova'ya da görevinde başarılar diledi. Kurtulmuş, yeni yasama döneminde Bulgaristan parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun en yakın zamanda oluşturulması ve karşılıklı çalışmalara ve ziyaretlere başlanmasının ikili ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde Türkiye olarak özelikle Balkanların istikrarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, hem Bulgaristan'ın hem Türkiye'nin hem de iki ülke arasındaki ilişkinin istikrar göstermesinin gelecek için ümitvar olmayı sağlayacağını vurguladı.

Bulgaristan ve Türkiye arasında köklü tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Bulgaristan'daki Türk toplumu ve Bulgaristan parlamentosunda yer alan 20 Türk kökenli milletvekilinin ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir köprü olduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca, NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti.

NATO Parlamenter Zirvesi'nin üçüncüsünün İstanbul'da yapılacağını anımsatan Kurtulmuş, bu vesileyle NATO Parlamenter Zirvesi'nin, NATO Liderler Zirvesi gibi kalıcı hale gelmesini arzuladıklarını söyledi.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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