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Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın evde başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili evde bulunan 2 erkek ve 1 kadın polis tarafından gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evde başından vurulan kadın, ağır yaralandı. Kadının evdeki 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde arkadaşları ile birlikte bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasin Tunç:

evde silah taşımak çok riskli ve tehlikeli bir şey değil mi? 3 kişinin birlikte evde bulunması ve birinin silahla vurulması güvenlik açısından ciddi bir sorun. komşuların hızlı tepkisi çok iyi oldu ama keşke bu tür olaylar hiç yaşanmasa. umarım soruşturma hızlı ilerler ama emin olamıyorum ne çıkacak ortaya

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Haber YorumlarıZühal Şahin:

soruşturma başlatıldığı iyi ama biz halk olarak bunun nasıl bir olay olduğunu tam olarak bilmiyoruz. gözaltına alınan 3 arkadaş hakkında neler söyleyecekler belli değil. silahın kimde olduğu, nasıl bir tartışma yaşandığı meçhul kalıyor. bunlar açıklanmadan karar vermek zor geliyor bana

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Haber YorumlarıFüsun İnce:

yazık be, öğle saatlerinde böyle bir şey olması ne kadar da tehlikeli. komşuları ses duymasa ne olacaktı acaba? kadın neden o saatte evde arkadaşlarıyla birlikte bulunuyordu, öncesinde bir tartışma mı yaşandı? polis bunları açıklayacak mı? çok endişeliyim bu kadının durumu için, umarım kurtulur.

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