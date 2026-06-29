Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evde başından vurulan kadın, ağır yaralandı. Kadının evdeki 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde arkadaşları ile birlikte bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı