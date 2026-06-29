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Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

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İstanbul Küçükçekmece'de postacı kılığına girerek telefon dükkanı sahibi Çetin Aktürk'ü öldüren şüpheli Berzan K., Yunanistan'a kaçmak üzereyken Esenler Otogarı'nda yakalandı. Cinayetin, 2024'te öldürülen Görkem Bedir'in intikamı için işlendiği belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de telefon dükkanı sahibi Çetin Aktürk'ü postacı kılığına girerek öldüren şüpheli Berzan K., Yunanistan'a kaçmak üzereyken Esenler Otogarı'nda yakalandı. Şüpheli Berzan K. Cinayetin 2024 yılında öldürülen Görkem Bedir'in intikamını almak amacıyla işlediğini belirtti. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Haziran Çarşamba günü Küçükçekmece Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir telefon dükkanına postacı kılığında gelen şüpheli, iş yeri sahibi Çetin Aktürk'e (48) önceden hazırladığı sahte tebligatı imzalatma bahanesiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Çetin Aktürk hayatını kaybetti. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüpheli Berzan K.'nın telefon dükkanının bulunduğu adrese yakın bir otelde kaldığı ve cadde üzerinde keşif yaptığı tespit edildi. Berzan K.'nın sahte tebligat hazırlayarak telefon dükkanına geldiği, Çetin Aktürk'ün kimliğini istediği ve kimliğine bakarak Aktürk olduğunu teyit ettikten sonra art arda silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, yeşillik bir alana gelerek kıyafetlerini değiştirdiği ve silahını burada bıraktığı belirlendi. Ayrıca, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için bir organizatörle anlaştığı öğrenildi. Edirne'ye gitmek üzere Esenler Otogarı'na gelen Berzan K., yıllık izinde bulunan bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi otogarda yakalayarak gözaltına aldı.

Görkem Bedir cinayetinin intikamı

Şüpheli Berzan K.'nın emniyetteki ifadesinde, Çetin Aktürk'ün 2024 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Görkem Bedir'in öldürülmesinin azmettiricisi olduğunu ve cinayeti Görkem Bedir'in intikamını almak amacıyla işlediğini beyan ettiği öğrenildi. Görkem Bedir cinayetinde kullanılan araçlardan birinin Çetin Aktürk'ün ablasına ait olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve şüpheli Berzan K.'nın, telefon dükkanının bulunduğu caddede keşif yapmak amacıyla kaldığı otele ziyarete gelen Osman U. da gözaltına alındı.

Şüpheli Berzan K. ile Osman U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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