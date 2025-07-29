Tayland, Kamboçya ile Ateşkesi İhlal Ettiğini İddia Etti

Tayland, Kamboçya'yı silah atışlarına devam ederek dün varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Tayland ve Kamboçya arasında 5 gün süren sınır çatışmalarında dün ateşkese varılmıştı. Tayland ordusu, dün gece saatlerine ateşkes kararının yürürlüğe girmesiyle Kamboçya'ya gerçekleştirilen saldırıların durdurulduğu ancak bugün erken saatlere kadar Kamboçya sınırındaki farklı noktalardan Tayland'a ateş açılmaya devam edildiği belirtildi. Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "ateşkesin yürürlüğe girdiği gece yarısı saati itibariyle silahlı çatışma yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland tarafından yapılan suçlamadan önce gerçekleştirdiği açıklamada ise "Çatışma bölgesi sakinleşti" dedi.

Taraflar erken saatlerde tekrar görüştü

Tayland'ın suçlamalarına rağmen ateşkes anlaşması kapsamında iki taraftan asker yetkililer sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Toplantıda saldırıların sonlandırılması, yeni askeri birliklerin cephelere konuşlandırılmaması ve cenazelerin toplanmasında karşılıklı izinler verilmesi konusunda mutabık kaldı. Ateşkes kapsamında iki tarafın da askerlerini çatışmaların yaşandığı sınırlardan geri çekmesi ve bölgede yeni çatışmalar çıkmasını engelleyecek bağımsız bir denetleyici mekanizma oluşturulmasını kabul etmesi bekleniyor.

Tayland- Kamboçya arasında ateşkes

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland lideri Phumtham Wechayachai, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ev sahipliğiyle Malezya'da dün bir araya gelmiş, gece yarısı itibariyle derhal ve şartsız ateşkes konusunda ortak karara varmıştı. Kamboçya Başbakanı Manet verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetmiş, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin hükümetine "arabuluculukları" için de teşekkür etmişti.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz'da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

İki ülke arasında günlerdir devam eden sınır çatışmalarında 19'u Taylandlı, 13'ü Kamboçyalı olmak üzere 32'ye yükselirken, 130'dan fazla kişi de yaralandı. 140 binden fazla kişi ise çatışma bölgesinden tahliye edildi. - BANGKOK