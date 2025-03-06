Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esad gitti ama yine de rahat durmuyor! Ülkeyi kan gölüne çevirdi

Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da bir kişi sokak satıcısından aldığı dondurmanın içinde yılan kalıntıları buldu. Uzmanlar yılanın hafif zehirli bir tür olduğunu belirtirken; sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, mide bulandırdı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

MİĞDE BULANDIRDI

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ise mide bulandırdı:

Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı

UZMANLAR: YILAN ZEHİRLİ

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

DONDURMAYI İADE ETMİŞ

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ülkenin ünlü pop şarkıcısı tam 74 kez kırbaçlandı
img

Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor
img

ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü

İşte en net görüntü! Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.