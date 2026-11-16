Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tavşanlılı şef İlknur Kocabıyık bulaşıkçılıktan Balkanlar'da başaşçılığa uzandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlılı şef İlknur Kocabıyık bulaşıkçılıktan Balkanlar'da başaşçılığa uzandı Haber Videosunu İzle
Tavşanlılı şef İlknur Kocabıyık bulaşıkçılıktan Balkanlar'da başaşçılığa uzandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı’da babasının ızgara salonunda bulaşıkçı olarak başlayan İlknur Kocabıyık, bugün Balkanlar’da binlerce kişilik yemek organizasyonlarını yöneten bir başaşçı. Romanya’da yeni bir catering firmasıyla anlaşan Kocabıyık, orada da binlerce kişiye yemek sunacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde küçük yaşlarda mutfakla tanışan kadın şef İlknur Kocabıyık, bulaşıkçılıktan uluslararası başaşçılığa uzanan başarı hikayesiyle dikkat çekiyor. 24 Temmuz 2004 tarihinde babası Ali Kocabıyık'a ait ızgara salonunda bulaşıkçı, ortacı ve garson olarak çalışma hayatına başlayan Kocabıyık, bugün farklı ülkelerde binlerce kişilik yemek organizasyonlarını yöneten bir şef olarak kariyerini sürdürüyor.

Meslek hayatına en alt kademeden başlayan Kocabıyık, kendisini geliştirmek ve mesleğinde ilerlemek amacıyla Ankara'ya gitti. Burada beş yıldızlı Termal Otel ve kız öğrenci yurdu gibi kurumlarda görev yapan Kocabıyık, Karatay Üniversitesi'nden aldığı sertifikayla mesleki birikimini destekledi.

Memleketi Tavşanlı'ya döndükten sonra önemli sanayi kuruluşları ve firmalarda yaklaşık 8-9 yıl aşçıbaşı olarak görev yapan Kocabıyık, bu süreçte binlerce işçinin yemek ihtiyacını karşılayan mutfakları yönetti. Bulaşıkçılıktan aşçıbaşlığına uzanan bu süreçte mutfağın hemen her bölümünde deneyim kazandı.

Balkanlar'da 6 farklı dünya mutfağını yönetti

Türkiye'de edindiği tecrübeyi yurt dışına taşıyan Kocabıyık, Makedonya'dan aldığı iş teklifiyle uluslararası mutfak serüvenine adım attı. Üsküp, Prilep, Gostivar ve Kalkandelen (Tetova) şehirlerinde uluslararası catering firmalarında başaşçı olarak görev yaptı.

Kosova ve Arnavutluk'ta da toplu yemek projelerini yöneten başarılı şef, Hint, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Makedon mutfakları başta olmak üzere 6 farklı dünya mutfağında çalışmalar yürüttü. Binlerce kişiye aynı anda yemek çıkarılan organizasyonlarda mutfak ekiplerini yöneten Kocabıyık, farklı ülkelerden aşçılarla çalışarak mesleki deneyimini uluslararası boyuta taşıdı.

"Mektepli değil, alaylıyım"

Mesleğini ailesinden öğrendiğini ve ilk ustalarının annesi ile babası olduğunu belirten İlknur Kocabıyık, mutfak yönetiminin büyük bir bilgi, tecrübe ve sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Kocabıyık, "Ben mektepli değil, alaylıyım. Bu zaten benim dede mesleğim. İlk ustalarım annem ve babamdır, her zaman arkamda durdular. Mutfakta sıcaktan soğuğa, tatlıdan kahvaltıya; bulaşıkçıdan kasaba kadar her alanda bilgi sahibi olmak zorundasınız. Tüm mutfağın yükü ve sorumluluğu üzerimde. Gittiğim yerlerde Hint ve Makedon ustalarla çalışarak kendimi geliştirdim. Şu anda izinde olduğum memleketim Tavşanlı'da kardeşime yardım ediyorum. Önümüzdeki süreçte ise Romanya'da yeni bir catering firmasıyla anlaştım. Orada da binlerce kişiye yemek sunacağız" dedi.

"Kadın başına yurt dışına nasıl gideceksin diyenler oldu"

Mesleğinde karşılaştığı zorluklara da değinen Kocabıyık, özellikle ilk yurt dışına çıkacağı dönemde çevresinden farklı tepkiler aldığını ancak ailesinin desteğiyle bu engelleri aştığını ifade etti.

Mesleğine duyduğu saygıyı kullandığı bıçaktan giydiği kıyafete kadar her ayrıntıda göstermeye çalıştığını dile getiren Kocabıyık, gençlere ve meslektaşlarına da önemli tavsiyelerde bulundu.

Kocabıyık, "İlk yola çıktığımda 'Kadın başına tek başına yurt dışına nasıl gideceksin?' diyenler oldu. Ancak ailemin desteğiyle başardım. Benim herkese tek tavsiyem; bulaşıkçı da olsanız, aşçı da olsanız, hangi mesleği yaparsanız yapın sadece işinizi aşkla yapın" diye konuştu.

Tavşanlı'da babasının dükkanında bulaşık yıkayarak başladığı meslek hayatında bugün Balkanlar'da binlerce kişiye yemek hazırlayan İlknur Kocabıyık, şimdi de Romanya'daki yeni görevi için gün sayıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı

Maçı kazandı ama aklı o futbolcumuzda kaldı!

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu
Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı

Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı!