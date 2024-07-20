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Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

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Tatil için geldiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde odasının klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını söyleyen tatilci ilginç bir yönteme başvurdu. Odasındaki yatağını restorana götüren ve orada yatan adam, otel yetkililerinden yardım istemesine rağmen klimanın düzeltilmediğini söyledi. Otel müşterisi, bakanlık yetkililerinin otele geldiğini ve işletme ile ilgili süreç başlattıklarını ifade etti.

Antalya'da konakladığı otel odasındaki klimanın bozuk olduğunu söyleyen tatilci, sorununa çözüm bulunmayınca durumu protesto etti. Odasındaki yatağı, otelin en serin yeri olan restorana götüren adam, herkesin içinde yatarak hem tepki gösterdi hem de sorununa çözüm istedi.

İlginç olay Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Cenk Bilge isimli bir otel müşterisi, iddiasına göre, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi. Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde ilginç bir protestoya imza attı.

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

SORUNU İÇİN MUHATAP BULAMAYINCA YATAĞI RESTORANA GÖTÜRDÜ

Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.

Otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü iddia eden Bilge, "20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söyledim 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz" dedi.

Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen 2 kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, onlara da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı.

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

"BAKANLIK YETKİLİLERİ OTELE GELDİ"

Kısa sürede binlerce geri dönüş alan alan Cenk Bilge, olayın sonrasını yine sosyal medya hesabından "Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30'da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur" paylaşımı yaptı.

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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