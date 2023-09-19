Tarsus Belediyesi, Hizmete Sunduğu 10 Kreşle Dar Gelirli Ailelere Destek Olmaya Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi, eylül ayında gerçekleştirilen açılışlarla yeni hizmetleri Tarsus’a kazandırıyor. Çocukların geleceğini inşa etmek amacıyla gelişimlerine tanıklık edecek uygun fiyatlı 2 kreşin daha açılışı gerçekleştirilerek toplamda 10 kreş Tarsusluların hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Kreşlerin çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu an bile hala Cumhuriyet karşıtlarının olduğu bir ülkede çocuklarımızın Cumhuriyetçi, Atatürkçü ilkelerine sahip evlatların yetişmesi için bu kreşlerin yaşayarak öğrenilmesinin doğruluğu ortadadır” dedi.

Tarsus Belediyesi, eylül ayında gerçekleştirilen açılışları yeni hizmetleri Tarsus'a kazandırıyor. Çocukların geleceğini inşa etmek amacıyla gelişimlerine tanıklık edecek uygun fiyatlı 2 kreşin daha açılışı gerçekleştirilerek toplamda 10 kreş Tarsusluların hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kreşlerin çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu an bile hala Cumhuriyet karşıtlarının olduğu bir ülkede çocuklarımızın Cumhuriyetçi, Atatürkçü ilkelerine sahip evlatların yetişmesi için bu kreşlerin yaşayarak öğrenilmesinin doğruluğu ortadadır" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğa, eylülde bir dizi yeni hizmeti Tarsus'a kazandırarak açılışlarını gerçekleştiriyor. Şehitler Tepesi Mahallesi Veyis Kemal Erdem Kreş ve Gündüz Bakım Evi ve Akşemsettin Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni hizmete açarak açılışını yapan Başkan Bozdoğan, vatandaşların çocuklarını güvenle göndereceği ve çocukların keyifli vakit geçireceği kreşleri sunuyor. Mevcut alanı en büyük olan Akşemsettin Mahallesi'nde açılan kreşte 5 sınıfta 150 kişilik kontenjan, sinema salonu ve atölye alanları bulunuyor. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde açılan kreşte ise 2 sınıf yer alırken 50 kişilik kontenjanı bulunuyor.

"KREŞLERİN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kadınların istihdamını destekleyerek çocukların nitelikli bir eğitim almasına olanak sağlayarak kreşlere önem veren Başkan Bozdoğan "Değerli dostlar, Göreve geldiğimizde bir tane kreş vardı. Tek bir kreş. Çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu an bile hala Cumhuriyet karşıtlarının olduğu bir ülkede çocuklarımızın Cumhuriyetçi, Atatürkçü ilkelerine sahip evlatların yetişmesi için bu kreşlerin yaşayarak öğrenilmesinin doğruluğu ortadadır. Az önce iki tane kreş daha gezdim. Bir tane eklersek yapılan Yarbay Şemsettin'deki kreşimiz, diğeri Akşemsettin Mahallesi'ndeki kreşimiz. İçerisinde sinema salonu bile var. Son derece modern, belki de Türkiye'de görünmeyen, geniş bir alanda ortaya konulan Antialerjik kreşler. Bir hekim olarak bunu söylüyorum. Antialerjik olmasının ne kadar doğru olduğu ortada. Gelecekteki sağlıkları açısından da önemli" şeklinde konuştu.

"BUGÜN 300'Ü GEÇEN AÇILIŞ YAPAN BİR TARSUS BELEDİYESİ VAR"

"34 açılışı yapılıyor. Google'a bir girin bakın Türkiye'de belediyelerin yaptığı açılışlara bakın. Bugün 300'ü geçen açılış yapan bir Tarsus Belediyesi. Bizim imkanlarımız çok mu fazla? Hayır, ama ek kaynakları akıllı ve bilinçli bir şekilde ortaya koyduğumuzda projeleri isabetli olarak ortaya koyduğunuzda elbette ki kazanırsınız basit iki tane önemli görülen herkesin basit dediği projede belediyenin net karının 400 milyon liraya yakın olacağı muhtarımın anlattığı gibi benim mahallemdeki projeler diyor. Özünde bakacak olursanız bu mahallelerde Tarsus'ta 180 tane mahalle var. 46 tane merkez mahalle, 134 tane ev, köy ve beldelerimiz var her birinin ayrı ayrı sorunları var. Elbette hepsine ulaşmak zorundayım. Ama bunu sağlarken de maalesef ekonomik sıkıntının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. ve bunun için de bütün arkadaşlarım, başkan yardımcısıdır, müdürlerimdir, memurlarımdır, işçilerimdir ama herkesin özveriyle cumhuriyetin idealler ordusu gibi aslanlar gibi çalışması gerekiyor" dedi.

"TARSUS'TA OLMAKTAN GERÇEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Tarsuslu olmaktan gurur duyarak hizmetlerini anlatan Başkan Bozdoğan "Bugün Allah'a şükürler olsun dört yıl bitti. 300'den fazla açılış. Bugün bu belediye ekmek fabrikasını açıyor. İkinci büyük ekmek fabrikası. Öncekinin üç katına yakın günlük ekmek çıkacak. Yani ekmek sayımız 130 bine ulaşacak. 37 yıldır ben bu kente hizmet ediyorum. Öğlende hasta baktım. Çünkü benim bir halkıma borcum var. Bana 95 bin oy verdiniz. Bunu sonuna kadar hakkınızı helal ettirmek için daha fazla çalışacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Bugün burada bu açılış için bir arada sizlerle bir arada olduğum için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok kıymetli insanlar var. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Bu memleket bizim. Tarsus'ta olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Tarsus'ta yaşamaktan da gurur duyuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör yapılan hizmetleri anlatarak memnuniyetini dile getirdi. Güngör, "Mahallemize sunduğu bu önemli hizmet için Tarsus Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI GÜVENLE EMANET EDİYORUZ"

Yapılan kreş hizmetinden dolayı teşekkürlerini ileten bir veli "Aileler için çok konforlu, çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz. Hem hijyenik hem de eğitimden çok memnunuz" şeklinde konuştu

"DİĞER KREŞLERE GÖRE ÇOK DAHA UYGUN FİYATLI"

Fiyatların uygunluğuna değinen bir diğer veli "Çok mutluyum, arkadaşlarımdan ve çevremden duyduğum kadarıyla çok memnun olduklarını söyledikleri için tercih ettim. Diğer kreşlere göre çok daha uygun fiyatlı. Bu hizmet için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin devamını diliyorum" diye ifade etti.