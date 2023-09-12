Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı'nın İddialarına Yanıt Verdi:  "Tarsus'u Kirli İlişkilere Teslim Etmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus AK Parti İlçe Başkanı'nın yardım TIR'larına ilişkin Tarsus Belediyesi'ne yönelttiği suçlamalara yanıt verdi. Başkan Bozdoğan, "Yalancılık yarışına girerek depremzedeler üstünden rant elde etme peşindesiniz. Hepinizle hesaplaşacağım. Kurumuma, işçime, amirime, yol arkadaşıma, bu olayda masum olan tüm vatandaşlarıma iftira atan herkese mahkemede hesabını soracağım" dedi.

Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Bozdoğan, depremzedelere yardım götüren TIR'larla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin daha önce açıklama yapmıştı. Başkan Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi eliyle yardım malzemesi satışı yapılmamıştır" diyerek, konuyu yargıya intikal ettirdiğini ve devam eden yargı sürecinde konuşmasının doğru olmadığını belirtmişti. Bu açıklamaların ardından AK Partili İlçe Başkanı'mım katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapması üzerine Başkan Bozdoğan, meclis toplantısındaki konuşmalarına bu konu ile başlangıç yaptı.

"400 BİN NÜFUSLU TARSUS'UN İSMİNİ LEKELEMEKTEN HİÇ SAKINMIYOR"

Bozdoğan, "AK Parti İlçe Başkanı, siyaseti 'yalan söylemek' olarak algılıyor olsa gerek ki canlı yayına çıkarak 400 bin nüfuslu Tarsus'un ismini lekelemekten hiç sakınmıyor. Hatta canlı yayında öyle ustaca yalanlar sıralıyor ki, birden; Mersin Valiliği ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı, Tarsus Belediyesi mahküm edildi, tüm personellerimiz tutuklandı diye de düşünmeden edemedim. Ak Parti İlçe Başkanı, sen bu konudan sahiden haberdar mısın, yoksa diğer ilçe başkanları gibi senin de eline basın açıklaması mı veriyorlar 'bunları oku, şunları söyle' diye?" dedi.

"SİZ BU İFADELERİ ONAYLAMAKTAN UTANÇ DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin Valiliği ne diyor, hiç okudun mu, merak ediyorum. Getirdiğiniz spiker diyor ki 'Tarsus Belediyesi deprem malzemelerini internetten satışa çıkardı hem de yarı fiyatına' Siz bu ifadeleri onaylamaktan utanç duymuyor musunuz? Tarsus Belediyesi'nin bu malzemeleri satılığa çıkardığına dair iddialarınızı ispatlayabiliyor musunuz? Sunucu soruyor: 'Maalesef büyük bir skandal yaşandı, Tarsus Belediyesi depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini sattı efendim' diyor, utanmadan canlı yayında, milletin huzurunda 'evet' diyorsunuz."

"İLÇE BAŞKANI UTANMADAN YALANLARINI SIRALAMAYA DEVAM EDİYOR"

Tarsus Belediyesi'ni hedf alan suçlamaların iftira olduğunu dile getiren Başkan Bozdoğan, "Sonra ilçe başkanı utanmadan yalanlarını sıralamaya devam ediyor. 'Yurtdışından depremzedelere verilmek üzere getirilen ve Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen malzemelerin Tarsus Belediyesi tarafından internet üzerinden satışının yapılması üzerine' diye yalanlarına devam ediyor. Sen hangi şehirde yaşıyor hangi olaydan söz ediyorsun? Bu nasıl bir iftira seferberliği? Siz bu kadar yalan söylemeyi kimden öğrendiniz? Sizin akıl hocanız kim? Sizin elinize yalanlarla dolu metinler verdiklerinde açıp okumaktan bile mi acizsiniz?" dedi.

"O KANALI BU KANALI ÇAĞIRIP YALAN SÖYLERKEN AKILLI YALANLAR SÖYLEYİN BUNDAN SONRA"

Başkan Bozdoğan, tepkisini şı sözlerle sürdürdü:

"Tarsus Belediyesi eliyle yardım malzemesi satışı yapılmamıştır. Yalancılar bu satışı ispat etmek zorundadırlar. Tarsus Belediyesi değil, adı geçen özel depoda bile satışı yapılmadan savcılık olaya el koymuştur. AFAD'ın gözden çıkardığı malzemelerin satışı yoktur, dolayısıyla alıcısı da yoktur. O kanalı bu kanalı çağırıp yalan söylerken akıllı yalanlar söyleyin bundan sonra.

Cumhurbaşkanı 'Cansiperane depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken' diyor. AFAD nerede bu malzemeleri niye belediyelere veriyor çıkıp açıklasana. Hesabını sorsana. Kaydı var mı, Tarsus Belediyesi'ne verilen TIR'larda neler vardı sen biliyor musun? Bunların envanteri nerede, çıkıp konuşabiliyor musun canlı yayında? Bunları ağzına almaya cesaret edemeyen Ak Parti İlçe Başkanı Cumhurbaşkanı'na selam çakmakta tereddüt etmiyor, ismini anma görevini başarıyla yerine getirme amacına ulaşıyor.

"KURUMA VE TARSUS'A ATTIĞIN İFTİRALARININ HESABINI MAHKEMEDE SORACAĞIM"

AK Parti İlçe Başkanı'na sunucu diyor ki, 'Tarsus Belediyesi yardım malzemelerini yarı fiyatına sattı efendim'. AK Partili İlçe Başkanı yalanın en aşağılık şeklini, siyasi yalanını söyleyerek utanmadan yanıt veriyor, 'evet, ıslak mendilden yatağa kadar olan malzemeler internet üzerinden satıldı, CHP belediyelerinden bunları beklemek en doğal durum'. Size sorayım, kim satın aldı bu malzemeleri? AFAD yüzlerce TIR'ı Mersin Limanı'ndan kayıtsız envantersiz başıboş bir şekilde belediyelere hibe ederken ortaya çıkmadın da ıslak mendilin çetelesini mi tuttun? Tuttuysan da kaç adet ıslak mendil, yatak satılmış, kim almış, ücretini kime hangi yolla vermiş; açıklamazsan yalancılığını, kuruma ve Tarsus'a attığın iftiralarının hesabını mahkemede soracağım.

"YALANCILIK YARIŞINA GİREREK DEPREMZEDELER ÜSTÜNDEN RANT ELDE ETME PEŞİNDESİNİZ"

Bir şeyi fark ettiniz mi? MHP açıklama yapıyor, 'hırsızlık', İyi Parti İlçe Başkanına açıklama yaptırıyorlar 'yolsuzluk', AK Parti açıklama yapıyor 'insanlık suçu' hangisi AFAD'dan söz edebiliyor? Hangisi şunu sorabiliyor... Arkadaş bu malzemeler depremzedelere gidecekse neden Tarsus Belediyesi'ni arayıp da 'gelin alın bunları' dediniz? Bu TIR'larda ne var? Hiçbir parti yetkilisi de çıkıp 'deprem malzemelerinin Tarsus'ta ne işi var, AFAD neden bu depoları boşaltıp bu malları elden çıkarıyor' diyemiyor. Eğer hırsızlıksa, insanlık suçuysa, yolsuzluksa devletimiz burada. Savcılığımız, jandarmamız, valiliğimiz burada. Gerekeni yapar, hırsızı da uğursuzu da tutuklar, yargılar, cezaevine yollar. Siz niye yalancılık yarışına girerek depremzedeler üstünden rant elde etme peşindesiniz?

"MASUM OLAN TÜM VATANDAŞLARIMA İFTİRA ATAN HERKESE MAHKEMEDE HESABINI SORACAĞIM"

Sizin yaptığınız utanç verici değil mi? Soruyorum, koskoca Tarsus Belediyesi'ne ve onun yüzlerce çalışanına 'çalmışlar, internetten yarı fiyatına satmışlar' diyerek iftira atıyorsun. Sen, Kızılay depremzede vatandaşlarımıza bu milletin çadırlarını satarken, anası, babası, çocukları ölmüş insanlarımızın cebindeki paraya göz dikerken ulusal basını çağırıp canlı yayına çıktın mı? Daha dün depremin üstünden 7 ay geçmiş Hatay'da enkaz kaldırılırken bulunan ceset için insanlık suçu diyerek televizyonlara çıktın mı? Çıkamazsın! Hepinizle hesaplaşacağım! Kurumuma, işçime, amirime, yol arkadaşıma, bu olayda masum olan tüm vatandaşlarıma iftira atan herkese mahkemede hesabını soracağım."