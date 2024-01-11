Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Öğretimin 178. Yılı Kutlama Töreni

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Ziraat Fakültesi Tarımsal Öğretimin 178. Yılı Kutlama Töreni" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, protokol üyeleri, davetli konuşmacılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını, Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Melih Erer yaptı. Ziraat Mühendisliği mesleğini insanlığın geleceğine yön veren kutsal bir meslek olarak nitelendiren Erer, dünya nüfusundaki artış, küresel ısınma, afetler, savaşlar ve pandemi ile tarım ve gıdanın insan yaşamındaki öneminin artırdığına, bu durumun Ziraat Mühendisliğini önemli bir görev haline getirdiğine dikkat çekti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, 10 Ocak 1846 tarihinde Ziraat Mektebi ile tarım öğretiminin başladığını ve 10 Ocak haftasının da Tarım Haftası olarak kutlandığını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizin kalkınması ve gelişmesinin tarıma bağlı olduğunu söylediğini belirten Karadağ, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve Covid-19 salgınının bu tespitin önemini gösterdiğini vurguladı. Tarımın bir ülkenin en hayati ve stratejik sektörü olduğunun altını çizen Karadağ, ülkemizin de bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi. 2012 yılında Düzce Üniversitesi bünyesinde Ziraat Fakültesi kurulduğunu, 5 lisans, 2 yüksek lisans ve 1 doktora programı ile ülkemiz tarımına katkı sunduklarını söyleyen Karadağ, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Hakan Çetin, Türk tarımına hizmet edenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, 43 Ziraat Fakültesi ve binlerce öğrencinin gıda temini ve çevre koruma konusunda önemli görevler yükleneceklerine işaret etti.

"Tarımın stratejik önemi her geçen gün artıyor"

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, artan dünya nüfusu, savaşlar, iklim değişikliği ve pandemi ile birlikte tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığı değerlendirmesiyle konuşmasına başladı. Bilim odaklı nitelikli tarımın önemi üzerinde duran Esra Uzun, rekabetin yoğun olduğu bu alanda, tarımda yeni teknolojilerin kullanımı için Ziraat Fakültelerine, çiftçilere ve araştırma kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

"Sürdürülebilir tarım yaygınlaştırılmalı"

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, köklü tarihi geçmişe sahip bu özel günü kutladı. Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda toplumların sosyal ve kültürel dokusunu şekillendiren bir etken olduğunu dile getiren Nedim Sözbir, gelecekteki tarımın sadece ürün odaklı değil, çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizin tarım potansiyelini daha etkili bir şekilde değerlendirmenin, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmanın ve tarım sektöründeki verimliliği artırmanın önemini yüksek sesle vurgulayan Sözbir, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Stratejik öneme sahip"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, tarım ve gıdanın stratejik öneminin, geleceği etkileme gücünden geldiğini belirterek, Bakanlığı döneminde tarım, gıda ve içecek sektörünü 5 stratejik sektör arasında gösterdiklerini dillendirdi. Tarımsal üretimde teknoloji kullanımının bir zaruret olduğu vurgusunda bulunan Özlü, dijital tarım için detaylı programların üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi ile birlikte, Düzce'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Seferberliği başlattıklarını söyleyen Özlü, modern tarım tekniklerini öğretmek için kurdukları Tarım Akademisi için de Düzce Üniversitesi'yle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, "Tarımsal Yüksek Öğretimde Akreditasyon" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ZİDEK'in kurumsal yapısı, değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinden söz eden Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, akreditasyon süreci, değerlendirme ölçütleri ve başvurular hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker ise "Tarımsal Üretimde Gelişmeler ve AR-Ge'nin Önemi" başlıklı konuşmasında, tarımın ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Tarımda sorunun küresel, çözümün bölgesel ve yerel olduğunu söyleyen Dr. Metin Türker, Türk tarımının artık küresel bir aktör olduğunu ifade ederek, dünyada ve Türkiye'de tarım, tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim, Ar-Ge ve inovasyonda başarı hikayeleri konularında stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Tarım Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı ve Emekli Ziraat Mühendisi Hasan Özlü ise yaptığı konuşmada, yabancı dilin öneminden bahsederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ziraat Fakültesi Tarımsal Öğretimin 178. Yılı Kutlama Töreni, belge ve plaket takdimiyle sona erdi. - DÜZCE