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Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları resmi olarak görücüye çıktı. Üst üste kazanılan dört şampiyonluğun mirasını taşıyan ve 5 yıldızın ilk kez yan yana kullanıldığı yeni sezon formaları, 9 bin 499 liraya varan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

  • Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı: sarı-kırmızı parçalı iç saha, koyu gri deplasman ve beyaz alternatif forma.
  • Formalarda Galatasaray'ın 5 yıldızı ilk kez yan yana yer aldı.
  • Standart sezon forması 6.249 TL, parçalı maç/özel seri forması 9.499 TL'den satışa sunuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarın merakla beklediği 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı. Sarı-kırmızı parçalı iç saha, koyu gri deplasman ve beyaz alternatif formadan oluşan yeni koleksiyon, kulübün köklü mirasını modern dokunuşlarla sahaya yansıtıyor.

5 YILDIZ VE ŞAMPİYONLUK MİRASI BİR ARADA

Yeni tasarımlarda taraftarı en çok heyecanlandıran detay, Galatasaray’ın kazandığı 5 yıldızın sezonun tüm formalarında ilk kez yan yana konumlandırılması oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, formaların Galatasaray’ın son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonlukların yarattığı güçlü mirastan ilham alınarak tasarlandığı vurgulandı. Öte yandan, takımın yeni sezonda kullanacağı forma yazı ve rakam fontları da resmi olarak duyuruldu.

TANITIM FİLMİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Formaların tanıtım filmi adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un da rol aldığı tanıtım videosunda, takımın dünyaca ünlü isimleri ve genç yetenekleri kamera karşısına geçti. Tanıtımda Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Renato Nhaga yer aldı.

FORMA FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tanıtımın hemen ardından formalar resmi kanallar üzerinden taraftarın beğenisine sunuldu. Yeni sezon formalarının fiyatları ise sosyal medyada gündem yarattı. Belirlenen satış fiyatları standart sezon formaları 6.249 TL, parçalı forma (Maç/Özel Seri) için ise 9.499 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haberler.com
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