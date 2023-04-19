Tahmazoğlu, bayram öncesi zabıta ekipleri ile denetim yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde pastane, şekerlemeci, kasap ve fırınlarda denetim yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde pastane, şekerlemeci, kasap ve fırınlarda denetim yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizlik, sağlık kurallarına uygunluk, satılan ürünlerdeki son kullanma tarihi ve üretim alanları kontrolü ile personellerin kişisel bakım ve iş elbiselerinin uygunluğu ile ilgili denetimler yapıldı.

"Vatandaşın sağlığını önemsiyoruz"

Vatandaşın sağlığını önemsediklerini ve bu anlamda zabıta ekiplerinin sürekli görev başında olduğu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için 7/24 denetimleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi Zabıta ekiplerimiz ile birlikte gıda ürünleri satan kasap, fırın ve tatlı ürünleri satan iş yerleri ekiplerimiz tarafından denetleniyor. Amacımız vatandaşımızın sağlığı açısından hijyenik ortamlarda üretilen ve hazırlanan ürünlerle beslenmesini sağlamak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP