Suudi Arabistan, 2025'te Hac Konferansı ve Sergisine Ev Sahipliği Yapacak

Suudi Arabistan, 9-12 Kasım 2025 tarihleri arasında " Mekke'den Dünyaya" temasına sahip beşinci Hajj Conference and Exhibition'a (Hac Konferansı ve Sergisi) ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Ministry of Hajj and Umrah tarafından Cidde'deki Jeddah Superdome'da gerçekleşecek.

Yerel ve uluslararası uzmanları, uygulayıcıları ve paydaşları bir araya getirecek, bilgi alışverişi, deneyim paylaşımı ve yönetim ile teknolojide yeni çözümlerin keşfi için ortam sağlayacak.

Etkinlik, operasyonel, örgütsel ve teknolojik açılardan hac sisteminin verimliliğini arttırmaya yönelik hükümetin kapsamlı stratejisinin bir parçası. Bu strateji, Suudi Arabistan'ın hac ortamını güvenli, iyi organize edilmiş ve yüksek performanslı hale getirme yönündeki süreklilik arz eden taahhüdünü yansıtmaktadır - akıllı çözümler ve yeniliklerle yönlendirilmekte.

Sergi alanında, turizm, teknoloji, sağlık ve operasyon gibi 13 ana sektörde 260'ı aşkın katılımcı yer alacak. Ayrıca 95'ten fazla uluslararası konuşmacı ve uzman 80 panel tartışması ile 60 atölyede yer alacak; 100'den fazla yenilikçi fikir, hac ve umre yolculuğundaki gelecekteki zorluklara çözüm üretmek ve yeni fırsatlar açmak üzere sunulacak.

Hac ve Umre Bakanlığı, etkinlikte "E'asha-thon" (esnek ve kişiselleştirilmiş yemek dağıtım modelini tanıtan), "Kutsal Mekanların İnsancıllaştırılması" (ziyaretçilerin konforunu artırmaya odaklı) ve "Sürdürülebilir Çözümler" (temiz enerji, akıllı soğutma teknolojileri ve verimli kaynak yönetimi gibi unsurlarla hac boyunca çevresel sürdürülebilirliği destekleyen) gibi yeni girişimleri sergileyecek.

Etkinlik kapsamında hac sektörü genelinde işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi stratejik anlaşma ve ortaklık imzalanacaktır. Bu girişimler, dijitalleşmeyi hızlandırma, sistem entegrasyonunu artırma ve kutsal mekanlarda sunulan hizmet kalitesini yükseltme üzerine odaklanacak.

Konferans üç ana temayı işleyecek. Dijital dönüşüm, akıllı yönetim ve operasyonel sürdürülebilirlik. Bu temalar, daha dirençli ve verimli bir hac sisteminin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu yaklaşım doğrudan Saudi Vision 2030 ile Pilgrim Experience Program'a bağlı; her ikisi de hac yolculuğunu herkes için daha sorunsuz, güvenli ve anlamlı kılmak üzere teknolojiden faydalanmayı taahhüt ediyor. - RİYAD