Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize'de Anıldı

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde İŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda katledilen 33 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde anıldı.

Suruç katliamında hayatını kaybeden 33 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamayla anıldı.

"Umudu, sevdayı ve insanca bir yaşamı kendilerine ilke edinen gençler katledildi"

Fındıklı Demokrasi Güçleri adına konuşan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse şunları söyledi:

"20 Temmuz 2015'te İŞİD çeteleri tarafından yıkılmış bir kent olan Kobani'yi yeniden inşa etmek için 'Beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz' şiarı ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) tarafından başlatılan kampanya sonucunda yaşadığımız coğrafyanın dört bir köşesinden yola çıkan yüzlerce genç Urfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi'nde bir araya geldiler. Umudu, sevdayı ve insanca bir yaşamı kendilerine ilke edinen genç yürekler Kobani halkının yaralarını saracak, hastane ve okul yapacak, çocuklara oyuncak götürüp park, kütüphane, hatıra ormanı inşa edeceklerdi.

"Göstermelik yargılamalarda katliam birkaç tetikçi ve piyona yıkılarak gerçek suçlular ve sorumlular gizlenmiştir"

Devrimci duygularla bir araya gelen bu gençlerin düşlerini yarım bırakmak isteyen İŞİD çeteleri ve onların yerli işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı ile 33 düş yolcusu genç, alçakça katledildi. Bütün istihbaratı bilgilere rağmen gerekli önlemleri almayanlar adeta katliamın önünü açmışlardır. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu '27 Haziran- 1 Kasım tarihleri arasında yaşananları anlatırsak yer yerinden oynar' diyerek aslında birçok şeyi itiraf etmiştir. Yapılan göstermelik yargılamalarda katliam birkaç tetikçi ve piyona yıkılarak gerçek suçlular ve sorumlular gizlenmiştir. Diyarbakır istasyon meydanında, HDP mitinginde gerçekleştirilen kanlı eylemin ardından hiçbir önlem almayan egemen güçler; Suruç, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Sultanahmet, Beyoğlu, Havalimanı ve Antep katliamları başta olmak üzere birçok toplu katliamın önünü açmışlardır. 20 Temmuz 2015 günü patlatılan canlı bombalarla sosyalist gençlerin düşleri yarım bırakılmak istenmiş ancak umudun türküsünü dillerinden düşürmeyen bu gençler 'Hiçbir düş yarım kalmayacak' diyerek birleşik mücadele ruhu ile geleceği örmeye çalışmaktadırlar. Sivas'tan, Gazze'ye, Gezi'den Suruç'a,10 Ekim'den İliç maden katliamına dek uzanan bu ve benzeri katliamların hesapları sorulara kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, Suruç için adalet, herkes için adalet."