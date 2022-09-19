Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor Şanlıurfa'da bir günde 158 kişilik Suriyeli grup ülkelerine gönüllü dönüş yaptı Geçici koruma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

Şanlıurfa'da bir günde 158 kişilik Suriyeli grup ülkelerine gönüllü dönüş yaptı

ŞANLIURFA - Geçici koruma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanmasıyla bölgeye gönüllü geri dönüşler devam ediyor.

Tsk'nın bölgedeki varlığı ile güven ve huzurun sağlandığı Barış Pınarı Bölgesine 70 aileden oluşan 158 kişilik kafile, gruplar halinde Akçakale Gümrük Kapısından işlemleri yapılarak gönüllü geri dönüşleri sağlandı.

"Üç yıl aradan sonra ülkeme dönüyorum"

Barış Pınarı Bölgesine ailesiyle birlikte dönüş yapan Suriyeli Muhammed İsmail, "Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatlarıyla bölge terörden temizlendi. Bütün akrabalarım ve ailem şimdi Telabyad'da güven ve huzur içinde yaşıyorlar. Ben de 3 yıl aradan sonra ülkeme dönüyorum. Ailem ve akrabalarımla huzur içinde yaşayacağız. Türkiye'nin bize gösterdiği ilgi alaka için teşekkür ediyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Ülkesine dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli Mecit Nayif ise "Annem, babam akrabalarım şimdi Resulayn'da yaşıyor. Onların yanına gidiyorum. Onlarla yaşayacağım. Orada huzur var, işlerimiz var. Ailemle görüşüyorum, bölgede bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bende oraya gidip, yaşayacağım. Türkiye'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.