Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Kurban Bayramı İçin Dönüş Yolunda

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, Kurban Bayramı'nı hasret kaldıkları ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. Sınır kapısında, dönüş yapan Suriyelilerin oluşturduğu yoğunluk da devam ediyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye'ye sığınmıştı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta son bulmasıyla birlikte yıllardır ülkelerine hasret kalan insanlar ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Yıllardır ailelerine ve ülkelerine hasret kalan Suriyelilerin kimi kesin dönüş için kimi de bayram ziyareti amacıyla geldiği Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. Kapıda oluşan yoğunluğun artacağı tahmin ediliyor.

"Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz"

8 yaşında savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'den 18 yaşında döndüğünü ifade eden Mahmut Karzu, "2015 yılında Türkiye'ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şuan da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek. Çok mutlu oldum, dönüşüme ve aynı zamanda üzüldüm. Burada 10 yılda edindiğim dostlarımı kaybettim. Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz. Bizlere hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helali hoş olsun. 8 yaşında Türkiye'ye geldim, burada büyüdüm, Türkiye benim ana yurdum ve vatanım oldu. Bizlere iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun. Sülalemin hepsi Suriye'de" dedi.

"Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım"

Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini dile getiren Fehmi Alamo, "2015 yılında Türkiye'ye gelmiştim. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Ülkeme dönmek çok iyi bir his anlatamayacak kadar güzel. 10 yıl sonra doğduğun yere dönmek çok güzel, çok mutluyum. Humus'a gidiyorum. Ailemin tamamı orada. Türkiye çok güzel bir ülke orada çok yakın arkadaşlarım oldu. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım" dedi. - HATAY