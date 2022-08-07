Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk sünnet edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Anadolu Holding tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Anadolu Holding işbirliğinde Sünnet Şöleni düzenlendi. Gerçekleşen şölene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sünnet olacak çocukların aileleri ile davetliler katıldı. Masaları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, ailelere de 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. 493 çocuğun sünnet olduğu Sünnet Şöleni'nde konuşan Başkan Büyükkılıç; "Bizlerin birlik, beraberlik içerisinde olmasını sağlayan, sünnet olan yavrularımız ve ailelerini ayrı ayrı selamlıyorum. Böyle anlamlı ve önemli çalışma, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Erciyes Anadolu Holding'in işbirliği ile gerçekleşiyor. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız. Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde yapmış olduğu destekler ve vermiş olduğu katkılarından dolayı Erciyes Anadolu Holding'imizin yönetim kurulu başkanı, CEO'su ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediyesi ile kardeşler topluluğu vurgusu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Önemli olan ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza sahip çıkmak suretiyle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürmektir. Bizlerin geleceği olan sizlerin o güzel yavrularının daha konforlu, daha huzurlu, daha imkanları olan bir ortamı sağlamayı sadece bizler değil, hep beraber sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 16 ilçe belediye başkanı ile adeta kardeşler topluluğuyuz. Kardeşler topluluğunu bereketlendiren bir de Sayın Valimiz oldu. Her zaman sıcakkanlılığıyla, anında kararlarıyla bizleri yüreklendiren, 'hemen yaparız' anlayışıyla Sayın Valimize saygılarımızı bir kez daha sunuyorum, iyi ki var."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemine işaret ederek; "Kayseri bu ülke için önemli, Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Bir doktor büyükleri olarak sevgili yavrularımızın alnından öpüyorum, inşallah mürüvvetlerini de Cenab-ı Allah nasip etsin" dedi. Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada; "Bizi biz yapan değerler vardır, bizi diğer milletlerden ayıran özel günler vardır. İşte onlardan en önemlilerden birisi bu sünnet şölenlerimizdir. Türk erkeğinin hayatında da unutamayacağı anlar, sünneti, askerliği ve evliliğidir. Biz bu anları coşkulu kutlamayı severiz, bugünler bizi biz yapan günlerdir. Çocuklarımızın böyle bir organizasyonla aileleri ve bizlerle beraber bu programda bir araya getiren hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Erciyes Holding CEO'suna çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Vali Çiçek, "Başkanımızı gelmeden önce de tanıyordum. Bizim kesemiz, işimiz her şeyimiz ortaktır. Birçok şeyde beraber karar veriyoruz. Kayseri için ciddi bir birlik, beraberlik içerisindeyiz. Sürekli istişare içerisindeyiz" dedi. MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy da, bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür ederek, "Bizler Anadolu insanlarıyız. Bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise; "Burada bizimle Sünnet Şöleni'mize katıldığınız için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün 493 yavrumuz erkekliğe ilk adımlarını attılar. Bahtları, yolları açık olsun, Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Bugün bu organizasyonu yapabiliyorsak Memduh başkanımın ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapıyoruz, teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi. - KAYSERİ