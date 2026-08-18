Haberler

Hatay'da İzinsiz Sumak Toplama Tartışması

Hatay'da İzinsiz Sumak Toplama Tartışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir vatandaş, arazisindeki sumakları izinsiz toplayan kişiyi kamerayla kaydetti. Tartışma yaşanırken, İlçe Müftüsü başkasının arazisinden izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını belirtti. Bölgede sumak toplama sorunu sık sık yaşanıyor.

Hatay'da kendine ait arazideki sumakların başkası tarafından toplandığını fark eden vatandaş, izinsiz sumağını toplayan şahsı kamerayla kayıt altına aldı. Sumakları toplayan şahıs kendini 'sen toplamıyorsun diye geldim' diyerek savunsa da Hassa ilçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını söyledi.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsimi bereketi yaşanıyor. Hassa ilçesinde vatandaşların yemeklerde tüketmek için yetiştirdiği sumakta da hasat başladı. Vatandaşların severek tükettiği ve özenle yetiştirdikleri sumağın kilogram fiyatı 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyat pahalılığı ve tüketim sıklığı nedeniyle her hasat döneminde mal sahipleri ve arazilerden izinsiz sumak toplayan vatandaşlar arasında sorun yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde arazisinde kendisinden izinsiz sumak toplayan bir şahsı fark eden yaşlı adam ve bir kadın o anları kayıt altına aldı. İzin almadan sumak toplayan şahıs ve mal sahibi arasında yaşanan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Mal sahibinin tepkisi üzerine şahıs kendini 'kavga etmeyelim' diyerek 'ben bugün geldim, yemin ederim. Geçen sene ben ellemedim. Mal sahibi değilim sizi tanımıyorum, ne olur sakin, kavga etmeyelim' diyerek kendini savundu. Mal sahibinin jandarma çağıracağını söylemesi üzerineyse gergin anlar yaşandı ve bir süre sonra şahıs bölgeden uzaklaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hassa ilçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplamanın caiz olmadığını ifade ederek, "Öncelikle şunu belirtmemiz lazım, kişinin kendi tapulu arazisinde yetişen bir ürünse bunun kendiliğinden oluşması bir durum fark ettirmez. Bu vatandaşın kendi mülkiyetidir, kendi mülkünde istediği gibi tasarrufa sahiptir. Başkasına ait arazide izinsiz şekilde ürün toplanamaz, bu durum gerçekleşse de caiz olmaz. Hazine arazisinde devlet izni varsa toplayabilir, devlet izni yoksa onu da toplayamaz" dedi.

Öte yandan, bölgede sıklıkla yaşanan sumak toplama sorunuyla ilgili Abdulkadir Sarı da kendisine ait arazideki sumakların başkaları tarafından toplandığını söyledi. Sarı, "Benim arazimde 3 tane sumak ağacım var. Bir hafta önce gelmiştim, daha olmamıştı ve 1 hafta sonra keselim dedik. Dün geldiğimizde ağacın başında sumak kalmamış, toplanmış. Parası mühim değil ama biz kendi ekşimizi çıkarıyoruz. Kendi malımız olduğu için başka yerden almıyoruz. Almış götürmüş önemli değil ama böyle koparılmasından razı değiliz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu

AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı

Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı
Kamyonun bariyerlere ok gibi saplandığı kazada sağ çıkan olmadı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Bu araçtan kimse sağ çıkamadı
Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Nereden nereye! Bu kadını şimdi dünya tanıyor