Sultangazi Belediyesi'nden bir gazetenin çarpıtma haberine cevap

Sultangazi Belediyesi Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bir gazetede yayınlanan "Satmıyoruz dedi, 12 parseli birden satışa çıkardı; AK Parti'li belediyeden 500 milyon liralık satış" başlıklı habere tepki göstererek, "Taşınmaz ihalesi ilanını çok gizli bir satış gibi duyurmak iyi niyetli değil.

Sultangazi Belediyesi Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bir gazetede yayınlanan "Satmıyoruz dedi, 12 parseli birden satışa çıkardı; AK Parti'li belediyeden 500 milyon liralık satış" başlıklı habere tepki göstererek, "Taşınmaz ihalesi ilanını çok gizli bir satış gibi duyurmak iyi niyetli değil. Belediyemize ait taşınmazları bir şekilde değerlendirmenin tek bir amacı vardır; o da hizmetlerimiz için kaynak sağlamaktır. Bu satışlarda gizli bir amacımız olduğunu iddia eden, ima eden veya algı için çarpıtan kim olursa olsun müfteridir" dedi.

Başkan Dursun, haberde imzası olan gazetecileri çay içmeye davet ederek, "Gelsinler; ihalelerimizi, meclisimizin kararlarını, aldıklarımızı, sattıklarımızı ve hizmetlerimizi anlatayım. Bir zahmet bunları da haber yapsınlar" diye konuştu.

Bir gazetede 24 Ekim tarihinde yayınlanan haberde, "Satmıyoruz, aksine biriktiriyoruz, demesinin üzerinden 1 ay geçmeden toplam muhammen bedeli 500 milyon TL'yi aşan 12 parselin satışı için ihale açtı. 2023 yılı bütçesi bir milyar 634 milyon TL olan Sultangazi Belediyesi, bütçesinin üçte biri büyüklüğünde bir arsa satışı gerçekleştirmiş olacak" ifadeleri yer almıştı. Ayrıca, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un bir röportajda sarf ettiği, "Böyle gayrimenkul satarak falan bir süreç yürütmüyoruz, aksine gayrimenkul biriktiriyoruz. Şu anda belki gayrimenkullerimizin değeri 1 milyar lirayı buluyor" ifadeleri çarpıtılmıştı.

"Biz buna ' seçim gazeteciliği' diyoruz"

Haber üzerine basın açıklaması yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, haberde bariz bir çarpıtma olduğuna dikkat çekerek, "Mezkur haberin bizzat şahsımı hedef aldığını görüyoruz. Yerel seçim yaklaşırken bu tür haberlerin ortaya çıkması beklediğimiz bir durum. Bu haber ve bu habere imza atanlar da, gizli ajandalarındaki niyetlerini açık etmiş oldu. Göreve geldiğimde beri bazı çarpıtma ve yalan haberlere şahit oldum. Nedense seçime beş ay kala garip garip haberler çıkmaya başladı. Bugüne kadar satış ihalelerini hiç haberleştirmeyen gazeteciler birden satışlarımızdan anlam çıkarmaya başladı. Biz buna 'seçim gazeteciliği' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu satışlarda gizli bir amacımız olduğunu iddia eden müfteridir"

22 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan taşınmaz ihalesi ilanını çok gizli bir satış gibi duyurmanın iyi niyetli olmadığına işaret eden Dursun, "Bu haberi yapan gazeteci arkadaşa, editörlere bir hatırlatma yapayım; tüm belediyeler ihale açar, taşınmaz satar, ilan verir. Belediyeler, hizmetleriyle bağlantılı olarak taşınmaz alım-satımları yapabilir. İlgili birimlerde ve organlarda onayı alınır ve ihaleye çıkılır. Hangi taşınmazın, neden satılacağına da belediye meclisinde karar verilir. Sultangazi Belediyesi de bu minvalde şeffaf bir şekilde taşınmaz satışı ihalesi ilanı yayımlatmıştır. Belediyemize ait taşınmazları bir şekilde değerlendirmenin tek bir amacı vardır; o da hizmetlerimiz için kaynak sağlamaktır. Bu satışlarda gizli bir amacımız olduğunu iddia eden, ima eden veya algı için çarpıtan kim olursa olsun müfteridir" dedi.

"Cesaretleri varsa tartışmaya gelsinler"

Dursun, Sultangazi Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması gereken hizmetleri de üstlendiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "İlçemize kültür merkezleri, hizmet tesisleri, parklar, bahçeler kazandırmaya devam ederken, bütçemizi ve taşınmazlarımızı da en doğru şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bütçemizi ve ilçemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanıyoruz. Belediyemize ait taşınmazları da en verimli şekilde kullanarak, İBB'nin sorumluluğunda olduğu halde ilçemizde yapmadığı çalışmaları yapıyoruz. Bunun aksini iddia edenler ispat etmelidir. Cesaretleri varsa halka açık bir platformda bu konuları tartışmaya gelsinler."

"Bu haberi yapan gazetecileri çay içmeye davet ediyorum"

Haberi yapan gazetecileri çay içmeye çağıran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın taşınmazlarımızı en verimli şekilde kullanarak, ilçemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bütçemizi efektif bir şekilde kullanarak, çalışmalarımızı öz kaynaklarımızla tamamlamaya devam edeceğiz. Bu haberi yapan gazetecileri çay içmeye davet ediyorum. Gelsinler; ihalelerimizi, meclisimizin kararlarını, aldıklarımızı, sattıklarımızı ve hizmetlerimizi anlatayım. Bir zahmet bunları da haber yapsınlar" dedi.

Başkan Dursun'un ifadeleri

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bahse konu açıklamayı bir sitenin Youtube kanalında yapmıştı. Gazetenin haberine konu olan ve çarpıtılan Başkan Dursun'un ifadeleri şöyleydi:

"Bazen 'acaba gayrimenkul mü sattı' deniyor. Biz bu 4,5 yıl boyunca yaklaşık olarak 4 milyar liralık bir bütçe kullanmışız, sadece 38 milyon liralık bir arsa satışımız. Böyle gayrimenkul satarak falan bir süreç yürütmüyoruz, aksine gayrimenkul biriktiriyoruz. Şu anda belki gayrimenkullerimizin değeri 1 milyar lirayı buluyor. Bir ticaret yapıyoruz esasında. Bazen söylüyorum, bir yerden para gelecek biz de belediyeyi yöneteceğiz. Böyle bir şey değil, belediyeyi artık bir şirket gibi yönetmelisiniz ve kendinizin gibi yönetmelisiniz, tasarruf ederek yönetmelisiniz, aidiyet duygunuz yüksek olarak yönetmelisiniz, bir holding gibi yönetmelisiniz. Onu yaparsanız başarılı olursunuz." - İSTANBUL