Sultanbeyli'de okullarda güvenlik ve psikolojik destek vurgusu: 'Velilerimiz müsterih olsun, emniyetimizle sürekli iş birliği halindeyiz'

Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan üzücü olayların ardından Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, okullarda alınan güvenlik önlemleri ve öğrencilere yönelik psikolojik destek çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Riskli durumların erken fark edilmesi için ailelerin okul yönetimleriyle iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Şiddete meyilli olabilecek öğrencilerimizi erken tespit ederek rehberlik servislerimiz ve gerektiğinde emniyet birimleriyle süreci yönetiyoruz" dedi.

Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, yaşanan olayların yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim ve değerler açısından da ele alınması gerektiğini ifade etti. Programda ev sahibi olarak değerlendirme yapan Okul Müdürü Ekrem Yumlu ise öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

"Çocuklar aslında yardım çağrısında bulunuyor, öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz fark etmeli"

Olaylara karışan çocukların öncesinde çeşitli sinyaller verdiğine dikkat çeken Aydın, "Çocuklarımız 'yalnızım, sahipsizim' diyerek aslında yardım çağrısında bulunuyor. Bu sinyalleri başta aileler olmak üzere öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz fark etmeli" dedi. Aydın, öğrencilerin aşırı şekilde yüceltilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir çocuğa 'sen herkesten üstünsün' gibi yaklaşımlar doğru değil. Bu tür söylemler çocukları yanlış yönlendirebilir" ifadelerini kullandı.

"Okullarda güvenlik önlemleri artırıldı"

Sultanbeyli'de okullarda güvenliğin üst düzeyde tutulduğunu vurgulayan Aydın, giriş ve çıkış saatlerinde emniyet birimleriyle koordineli çalıştıklarını belirtti. "Her okulda mutlaka resmi ya da sivil ekiplerimiz bulunuyor. Velilerimiz müsterih olsun. Emniyetimizle sürekli iş birliği halindeyiz" diyen Aydın, sahada aktif güvenlik önlemlerinin sürdüğünü kaydetti. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler için psikolojik destek çalışmalarının artırıldığını ifade eden Aydın, rehber öğretmenler aracılığıyla öğrencilere destek verildiğini söyleyerek, "Öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek adına uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte rehberlik servislerimiz ve akademisyenlerle birlikte hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Değerler eğitimine ağırlık veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Maarif Modeli kapsamında değerler eğitimine önem verdiklerini belirten Aydın, "Şefkat, merhamet, yardımlaşma, paylaşma ve zayıfı koruma gibi değerleri çocuklarımıza yeniden kazandırmak istiyoruz. Bu değerleri etkinliklerle pekiştiriyoruz" dedi. Velilere de çağrıda bulunan Aydın, riskli durumların erken fark edilmesi için ailelerin okul yönetimleriyle iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Şiddete meyilli olabilecek öğrencilerimizi erken tespit ederek rehberlik servislerimiz ve gerektiğinde emniyet birimleriyle süreci yönetiyoruz" diye aktardı.

Sultanbeyli'de benzer olumsuz olayların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Aydın, "Velilerimiz rahat olsun. Sürekli sahadayız, okullarımızdayız. Böyle bir durumun yaşanmaması için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı