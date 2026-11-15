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SpaceX, yörüngeden dönen Starship aracını Teksas'ta mekanik kollarla havada yakaladı

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SpaceX, Starship'in üst kademesi olan uzay aracını yaklaşık 22 saatlik yörünge uçuşunun ardından Teksas'taki Starbase'de mekanik kollarla havada yakaladı. Şirket, yörüngeye ulaşmış bir aracı fırlatma kulesindeki kollarla ilk kez yakaladı.

SpaceX, bir ilke imza atarak Starship roketinin üst kademesini oluşturan uzay aracını, yörüngedeki uçuşunun ardından fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalamayı başardı.

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, tarihi bir başarıya imza attı. Devasa Starship roketinin üst kademesini oluşturan uzay aracı, yörüngedeki yaklaşık 22 saatlik uçuşunun ardından Teksas'ta bulunan Starbase tesisindeki "Mechazilla" isimli fırlatma kulesinin "yemek çubukları" (chopsticks) olarak bilinen dev mekanik kolları tarafından başarıyla yakalandı. Daha önce Starship'in "Super Heavy" güçlendiricisini mekanik kollarla yakalamayı başaran SpaceX, son denemeyle birlikte dünya tarihinde ilk kez yörüngeye ulaşmış bir uzay aracını fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalamış oldu.

Tarihi test uçuşu Cuma günü başlamıştı

SpaceX'in 15'inci test uçuşu, ilk kez hem roketin alt kademesini oluşturan "Super Heavy" güçlendiricisini hem de üst kademesini oluşturan uzay aracını güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndürme hedefiyle Cuma günü başlamıştı. Dönüş sırasında yakalama için öngörülen konumda olmadığı tespit edilen güçlendirici, rotası değiştirilerek Meksika Körfezi'ne yönlendirilmiş ve uçuş sonlandırma sisteminin devreye girmesiyle deniz yüzeyine ulaşmadan havada infilak etmişti. Öte yandan SpaceX, aynı fırlatmada 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başarmıştı.

Sistemin yeniden kullanılabilirliği büyük önem taşıyor

Starship'in her iki aşamasının da Dünya'ya geri döndürülerek yeniden kullanılabilmesi, SpaceX'in uydu fırlatma maliyetlerini düşürerek Starlink ağını büyütmesi ve uzay taşımacılığını daha ekonomik hale getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu teknoloji, NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a astronot ve kargo taşınmasına yönelik planlarının yanı sıra SpaceX'in Mars'a insan gönderme ve burada kalıcı yerleşimler kurma hedeflerinin de temelini oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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