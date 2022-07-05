Son dakika: Marmaris'te Sinpaş'ın Projesine Verilen "Çed Gerekli Değildir" Kararına Karşı Açılan Davanın İlk Duruşması Bugün

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Sinpaş GYO tarafından yapımına devam edilen otel ve devre mülk projesine, "ÇED gerekli değildir" raporu verilmesinin ardından Marmaris Kent Konseyi'nin açtığı davada ilk duruşma bugün görülecek. Kent konseyi "Mahkeme heyetinin hepimizin içinde var olan adalet duygusunu perçinleyecek bir 'iptal' kararı vereceğini umuyoruz. Herkesi duruşmanın yapılacağı Mahkemenin önündeki kutlamaya bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Marmaris'teki Kızılbük Koyu'nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO'ya satılan otel-devre mülk projesinin yapımı, kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyor. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün proje için geçen yıl 13 Ağustos'ta "ÇED gerekli değildir" kararını ilan etmesinin ardından Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar da kararının iptali için 11 Eylül 2021 tarihinde dava açmış ve "Yürütmeyi durdurma" talebinde bulunmuştu. Kent konseyi yaptığı yazılı basın açıklaması ile Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde bugün yapılacak duruşmaya çağrı yaptı.

"HİÇBİR YETKİLİ DE YAPILAN TÜM ŞİKAYETLERE RAĞMEN BUNLARIN YAPILMASINI ENGELLEMEDİ"

Konseyden yapılan açıklama şöyle:

"Marmaris Kent Konseyi olarak kuruluş amaçlarımızdan biri olan doğamıza, ormanımıza ve denizimize sahip çıkma ilkesi ışığında İçmeler Kızılbük mevkiinde, 30 senedir atıl olarak duran ve mevzi imar planı ile projelendirilen 550 odalı otel inşaatının son yerel seçim sonrası 205 otel odası, 1407 devre mülk, 250 villa, AVM, Aquapark, yat yanaşma yeri vb. gibi farklı bir projeye dönüşmesi ve Muğla Valiliğince "ÇED gerekli değildir" kararının verilmesi sebebiyle kararın iptali için 11.09.2021 tarihinde dava açmıştık. Bugüne gelinceye kadar Milli Park alanında bulunan projenin sahipleri alanda dinamit kullanmaktan, beton santrali kurmaktan, Milli Park alanını tahrip ederek yol açmaktan ve inşaat yasağı olmasına rağmen son Marmaris yangınında dahi çalışmaktan geri durmadılar. Hiçbir yetkili de yapılan tüm şikayetlere rağmen bunların yapılmasını engellemedi.

"HEPİMİZİN İÇİNDE VAR OLAN ADALET DUYGUSUNU PERÇİNLEYECEK BİR 'İPTAL' KARARI VERECEĞİNİ UMUYORUZ"

5.7.2022 günü saat 14.30 da 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açtığımız davanın duruşması Muğla 3. İdare mahkemesinde görülecek. Yaratılan çevre tahribatı iki bilirkişi raporu ile ortaya konulduğundan, mahkeme heyetinin hepimizin içinde var olan adalet duygusunu perçinleyecek bir 'iptal' kararı vereceğini umuyoruz. Herkesi duruşmanın yapılacağı mahkemenin önündeki kutlamaya bekliyoruz."

Dava sürecinde mahkeme tarafından inşaat alanında 30 Aralık 2021 günü yaptırılan bilirkişi keşfi sonrası ise akademisyen ve uzmanlardan oluşan 7 kişilik heyetin hazırladığı 53 sayfalık raporda "ÇED gerekli değildir" kararının hukuka uygun olmadığı görüşü oy birliğiyle mahkemeye sunulmuştu. Mahkemenin bugün yapılacak ilk duruşma da karar vermesi bekleniyor.

ANKA / Yerel