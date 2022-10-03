Son Dakika | İzmir'de Akıllı İhbar Sistemi ile 3 Ayda 34 Yangın Söndürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında ilk Akıllı İhbar Sistemi sayesinde son 3 ayda 34 yangına başlangıç aşamasında müdahale edildi. 18 kulede toplam 72 kamera ile çalışan görüntü işleme teknolojisi sayesinde ormanlık bölgelerin yüzde 62'si kontrol altında tutuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında ilk olan Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile İzmir'in ormanları artık daha güvende. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse AİS ile 3 ayda 34 yangına başlangıç aşamasında müdahale edildiğini söyledi. Derse "AİS ile Bayındır, Urla, Seferihisar gibi birçok bölgede önemli yangınlar yakalandı. Kameralar dumanı algılıyor. Beyaz, gri ve siyah duman. Siyah duman yangının şeklini ve seyrini de belirtiyor. Akıllı İhbar Sistemi, aldığı duman görüntüsünün yerini, koordinatlarını itfaiye ekipleri ile muhtarlara iletiyor" dedi.

AMAÇ YANGINI BAŞLANGIÇ ANINDA SÖNDÜRMEK

İsmail Derse ihbarın alınmasının ardından önce en yakın birimlerin yangına müdahale ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Burada amaç yangını başlangıç anında söndürmek. Biz böyle anlarda dakikalarla yarışıyoruz. Akıllı İhbar Sistemi yangını bizden önce fark edebildiği için ihbarın sinyalini bizim santrallere veriyor. Eskiden bir vatandaşımız bunu fark ediyor, sonra ihbar ediyordu. Böyle bir durumda yangından başlangıç halinde değil neredeyse sonlanma aşamasına gelindiğinde haberimiz oluyordu. Şimdi ise tamamen başlangıç anında müdahale ediliyor" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA TÜM AFETLERDE KULLANILACAK DURUMA GELDİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz ise alınan ihbar sonucunda sistemin otomatik olarak dumanı algılayıp bunu birimlere ilettiğini söyledi. İlk aşamada 12 kulede 48 kamera ile ormanlık bölgeleri izlediklerini, şimdi ise 18 adet kulede toplam 72 kamera ile sistemin aktif olarak çalıştığını vurgulayan Ata Temiz, "Bu sayıyı yüzde yüz noktasına ulaştırmak için çalışıyoruz. Dünyada birkaç ülkede bu sistem var. Yapay zeka aslında tüm afetlerde kullanılacak duruma geldi. Orman yangınları ile başladık ama tüm şehirdeki sel su baskınları, dere taşkınları gibi akla gelebilecek her afette kullanılabilecek seviyede. İzmir'in güvenliği ve afetlere hazır duruma gelmesi için sistemi sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.

YAPAY ZEKA DUMANI ÖĞRENMEK İÇİN BİNLERCE KARE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yapay zekanın insan eli değmeden çalışan bir sistem olduğunu kaydeden Temiz, "7 gün 24 saat ormanları gözetliyor. En küçük olayda, dumanı veya alevi gördüğü anda onu kare içerisine alıyor. ve burada ihbarı gönderiyor" dedi. Yapay zekaya dumanı öğretmek için binlerce kare üzerinde çalıştıklarını söyleyen Temiz, "Burada bulutlar da var ama bunu yangın olarak görmüyor. İyi bir sistem, iyi öretilmiş bir sistem algılamayı düzgün yapıyor ve yangını sisteme düşürüyor" ifadelerini kullandı.

AİS Nisan ayında aktif olarak çalışmaya başlamıştı.