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Dünyaya bu karelerle meydan okudu! Cepheye inen Putin, sniper'la atış yaptı

Yerel Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamında orduya alınan askerlerin eğitimini denetledi. Komutanlardan bilgi alan Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği ile atış da yaptı.

Şubat ayından beri Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de 300 bin kişinin askere alınmasını öngören kısmi seferberlik ilan etmişti. Kararın ardından onlarca Rus savaşmamak için ülkeden kaçmaya çalıştı, bölgeden gelen kimi görüntülerde askere gitmemek için bazı gençlerin el ve kollarını kırdırdığı görüldü.

Putin, kısmi seferberlikle orduya alınan askerleri denetledi

ASKERLERİ DENETLEDİ

Ülkede durum böyleyken Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Batı Askeri Bölgesi'nin Ryazan askeri eğitim sahasını ziyaret etti. Putin, askerlere verilen eğitimleri yerinde inceleyerek, komutanlardan bilgi aldı. Putin ayrıca, askerlere verilen kamuflaj, koruma ve botların kalitesini inceledi.

Putin, kısmi seferberlikle orduya alınan askerleri denetledi

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE ATIŞ YAPTI

Komutanlarla birlikte keskin nişancıların eğitildiği noktaya ilerleyen Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı. Öte yandan Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 bin yedek askerin orduya alındığını ve sürecin 2 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Başkent Moskova'da ise, 17 Ekim'de seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurulmuştu.

Putin, kısmi seferberlikle orduya alınan askerleri denetledi

Putin, kısmi seferberlikle orduya alınan askerleri denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vladimir Putin Moskova Rusya Yerel Dünya Güncel Haberler

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