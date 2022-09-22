Son dakika haberi: Lüleburgaz'da Bisikletli Ölümlerine, "Beyaz Bisikletle" Dikkat Çekildi

Son dakika haberine göre Lüleburgaz’da kentin içinden geçen uluslararası D-100 Karayolu’nda yaşamını yitiren bisikletli çocuklar anısına, çocukların yaşamını yitirdikleri yere belediye tarafından beyaz bisiklet bırakıldı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, başka can kayıplarının yaşanmaması için kentin içinden geçen çevre yolunun bir an önce kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Melek olup aramızdan ayrılan sevgili Eren ve sevgili Atakan’a bir borcumuz var bizim. Onları koruyamadık. En azından onların hatıralarını yaşatıp bundan sonra böyle şeylerin yaşanmasını engellemek için mücadele etmeye devam edeceğiz ” dedi.

Lüleburgaz'da kentin içinden geçen uluslararası D-100 Karayolu'nda yaşamını yitiren bisikletli çocuklar anısına, çocukların yaşamını yitirdikleri yere belediye tarafından beyaz bisiklet bırakıldı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, başka can kayıplarının yaşanmaması için kentin içinden geçen çevre yolunun bir an önce kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Melek olup aramızdan ayrılan sevgili Eren ve sevgili Atakan'a bir borcumuz var bizim. Onları koruyamadık. En azından onların hatıralarını yaşatıp bundan sonra böyle şeylerin yaşanmasını engellemek için mücadele etmeye devam edeceğiz " dedi.

ABD'de yaşamlarını yitiren bisikletlilerin anısını yaşatmak ve trafik terörüne dikkat çekilmek için yapılan White Cycle (Beyaz Bisiklet) uygulaması Türkiye'de ilk kez Lüleburgaz'da gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da geçen yıllarda trafik terörüne kurban giden Eren Karabıyık ve Sinan Atakan Yavuz'un yaşamını yitirdiği yerlere beyaz bisiklet bırakıldı. Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma ve farkındalık etkinliğine, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları, yaşamını yitiren çocukların aileleri, bisiklet dernekleri, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliğinde, Eren Karabıyık ve Sinan Atakan Yavuz'un yaşamını yitirdikleri yere ölümlere dikkat çekmek için beyaz bisiklet bırakıldı.

"ONLARI KORUYAMADIK"

Duygusal anların yaşandığı etkinliğe bisikletiyle gelen Başkan Gerenli, bisikletlerden ilkinin yerleştirildiği Terminal Kavşağı'nda kısa bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında duygulanan Başkan Gerenli, "Melek olup aramızdan ayrılan sevgili Eren ve sevgili Atakan'a bir borcumuz var bizim. Onları koruyamadık. Onlar için yapılması gerekenin tamamını yapamadık. En azından onların hatıralarını yaşatıp bundan sonra böyle şeylerin yaşanmasını engellemek için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKANLIĞA ÇEVRE YOLU ÇAĞRISI

Lüleburgaz'ın ortasından geçen uluslararası D-100 Karayolu'nun çok sayıda canı yaşamdan kopardığına dikkat çeken Başkan Gerenli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın artık Lüleburgaz gibi Trakya'nın önemli merkezi olan ilçeye yeni bir çevre yolu kazandırması gerektiğini söyledi. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz'ımıza özel bu durumda artık kentimizin içinden geçen bu uluslararası yolun buradan kalkmasını sağlayalım. D-100 Karayolu için, aynı zamanda Pınarhisar'dan Edirne istikametindeki dere üzerinden geçecek köprüler için biz bugüne kadar yapılması gereken her şeyi yaptık. Bunun gönül rahatlığıyla Lüleburgaz halkı olarak yaşıyoruz, söylüyoruz. Yapılması gereken tek şey bunun yatırım programına alınması, artık geç kalınmaması. Bir an önce yatırım programına alınsın. Lüleburgaz'ımızda artık trafik terörü yaşamayalım. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

"TRAFİK TERÖRÜNE ARTIK SON VERELİM"

Başkan Gerenli, tüm bunların dışında beyaz bisiklet uygulamasını trafik terörüne kurban giden bisikletli dostları anmak için hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Onların bizden ayrıldığı noktalara birer beyaz bisiklet bırakalım dedik. İnanın duygusalım. Konuşmakta çok zorlanıyorum. Artık lütfen trafik terörüne son verelim. Çünkü trafik terörüne kurban verdik sevgili kardeşlerimizi. Yayalara saygılı olalım, bisikletli dostlarımıza saygılı olalım. Kurallara uyalım" diye konuştu.

"BİSİKLETLER KANA BULANMASIN"

Sinan Atakan Yavuz'un 2017 yılında yaşamını yitirdiği noktadaki etkinlikte söz alan baba Sinan Yavuz da şunları söyledi:

"Bisikletler en güzel karne hediyesidir. En güzel hediyedir. Bisikletler kana bulanmasın, hele çocuk kanına hiç bulanmasın. Kanunlara nizamlara uyalım, dikkat edelim. Erenler, Atakanlar, Umutlar yaşasın" diye konuştu. Öte yandan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de, kente yeni bir çevre yolu kazandırılması için mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, "Biz Lüleburgaz halkı olarak harekete geçmek için bir can kaybı olmasını beklemeyelim. Hep birlikte hareket edelim. Biz artık söylem istemiyoruz. Artık bize bu söylemleri yapanların eyleme geçmesini istiyoruz. Hiçbir ölümün siyaseti yoktur, çevre yolunu istiyoruz."