Soma maden şehitliği acının 9'uncu yılına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 301 şehit maden emekçisinin anısını yaşatmak için Soma'da yapılan Maden Şehitliği ve Heykelinde bakım onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 301 şehit maden emekçisinin anısını yaşatmak için Soma'da yapılan Maden Şehitliği ve Heykelinde bakım onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Acının 9. yıldönümü öncesi yapılan düzenleme çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm ekiplerine gösterilen emekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden emekçisinin anısının yaşatıldığı Maden Şehitliği ve Heykelinde bakım onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Periyodik olarak yapılan çalışmalarda; Maden Şehitliği ve Heykelinde de peyzaj düzenlemeleri yapıldı, fenerlerdeki kısmi arızaların giderilmesi sağlandı, aydınlatmalar tekrardan sağlıklı hale getirildi. Alanda temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.

Dernek başkanından Başkan Ergün'e teşekkür

Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e 301 madenci adına büyük emek verdiği ve Soma'mıza kazandırdığı Maden Şehitliği ve Heykeli için çok teşekkür ediyorum. Facianın yıldönümüne kadar burada bazı düzenleme taleplerimiz vardı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı hemen harekete geçti. Ekipler bakım onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. 13 Mayıs günü tüm vatandaşlarımızı Maden Şehitliği ve Heykelinde düzenlenecek anma etkinliklerine davet ediyorum" dedi. - MANİSA