Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Akyürek: "Bu Seçim Özellikle Kadınlar İçin Çok Kritik"

SOL Parti, Artvin'de seçim bürosunu açtı. Açılışta konuşan SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek, "14 Mayıs'ta çok kritik bir seçime gideceğiz. Bir tarafta Taliban zihniyeti ile, kadın düşmanı şer ortakları ile birlikte seçimlere giden bir ittifak, bir tarafta da hayatı yeniden örmek için sosyalistler, devrimciler var. Kadınlar için özellikle çok kritik bir seçim olduğunu söylüyorum" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti, Artvin'de seçim bürosunu açtı. Açılışta konuşan SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek, " 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçime gideceğiz. Bir tarafta Taliban zihniyeti ile, kadın düşmanı şer ortakları ile birlikte seçimlere giden bir ittifak, bir tarafta da hayatı yeniden örmek için sosyalistler, devrimciler var. Kadınlar için özellikle çok kritik bir seçim olduğunu söylüyorum" dedi.

SOL Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimine Artvin'de iki kadın adayla giriyor. Kadın adaylardan Özlem Akyürek ve SOL Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci, dün Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.

"BU İKİ YÜZLÜ ADAMLARA BİR CEVAP VERMELİYİZ"

SOL Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci, açılışta şunları söyledi:

"Bu seçimler, Türkiye'nin 21 yıldır yaşadığı baskının sona ermesi için bir fırsattır. Onun için biz diyoruz ki evet yeni bir kapı açmak gerekiyor, yeni bir yol açmak gerekiyor ama önce cehennemin kapısını kapatmak gerekiyor. Bu kapıyı, Kılıçdaroğlu'na oy vererek kapatacağız… Artvin'i, sadece seçimden seçime sandıkta oy vererek kurtaramayız. Bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir Artvin'e bırakmak için tırnağımızla mücadele etmeye devam etmeliyiz, örgütlenmeliyiz. Alanları boşaltarak, yaşam alanlarımızı terk ederek, başka şehirlere göçerek Artvin'i savunamayız. O zaman burada olacağız, burada yaşamaya devam edeceğiz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, derelerimizi, ormanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Çünkü doğa olmadan biz bir hiçiz. İnsanoğlu, doğaya bağlı olarak yaşamak zorundadır. 21 yıldır Artvin'i peşkeş çeken birileri, 'Bana oy verin, Artvin'i kurtaralım' diyor, 'Artvin'i yeniden kuralım diyor' artık. Artvinlilerin gerçekten bilinçlenmeye ihtiyacı var; böyle para yüzlü adamlara, iki yüzlü adamlara 'yeter artık' demesi gerekiyor."

"İKİ KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK MEYDAN OKUYORUZ"

SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek ise şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta çok kritik bir seçime gideceğiz. Bir tarafta Taliban zihniyeti ile, kadın düşmanı şer ortakları ile birlikte seçimlere giden bir ittifak, bir tarafta da hayatı yeniden örmek için sosyalistler, devrimciler var. Kadınlar için özellikle çok kritik bir seçim olduğunu söylüyorum. Kadınların özellikle sandığa gitmesini, ruhu kadın düşmanı iktidarı devirmesini, yok etmesini ve kadınların hayatlarını, haklarını elinden alanlara karşı bir ders vermesini istiyoruz. SOL Parti olarak, Artvin'de iki kadın milletvekili adayı ile bu seçimlere gideceğiz. Bu kadın düşmanı şer ortaklarına karşı biz Artvinliler, iki kadın milletvekili adayı ile meydan okuyoruz. Diyoruz ki bu saltanat rejimini, bu Talibancı ittifakları, biz devrimci mücadelemiz ile devrimci değerlerimiz ile yok edebiliriz."