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Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında henüz 25. saniyede geriye düşen Eyüpspor, 90+4'te attığı golle Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

ALANYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Konuk ekip Alanyaspor, mücadelenin henüz 24. saniyesinde golcü oyuncusu Arda Usluoğlu'nun şık vuruşuyla gelen golüyle 1-0 öne geçti.

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

Beraberlik için bastıran Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi'nin uzak mesafeden harika golüyle skora denge getirdi. Maçta son sözü İstanbul ekibi söyledi. Dakikalar 90+4'ü gösterirken sahneye çıkan Zak Jules, maçın skorunu ilan etti.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puana yükseldi. Alanyaspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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