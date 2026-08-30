Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

ALANYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Konuk ekip Alanyaspor, mücadelenin henüz 24. saniyesinde golcü oyuncusu Arda Usluoğlu'nun şık vuruşuyla gelen golüyle 1-0 öne geçti.

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

Beraberlik için bastıran Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi'nin uzak mesafeden harika golüyle skora denge getirdi. Maçta son sözü İstanbul ekibi söyledi. Dakikalar 90+4'ü gösterirken sahneye çıkan Zak Jules, maçın skorunu ilan etti.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puana yükseldi. Alanyaspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.