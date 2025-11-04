Söke'de Kızılay Haftası kutlandı

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl Söke'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anlamlı bir törenle coşkulu şekilde kutlandı. İlçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler, veliler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte iyilik ve merhamet mesajları verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Kızılay Söke Şube Başkanı Funda Öztürk, Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu vurguladı.

"Kızılay, bir afetin ortasında uzanan yardım eli, bir çocuğun gülüşünde umut, bir kan bağışında yeniden atan kalptir" diyen Funda Öztürk, gönüllülüğün Kızılay'ın en güçlü yönü olduğunu ifade etti.

Kızılay Söke Şube Başkanı Funda Öztürk, "Kızılay Haftası, bir kurumun yıldönümünden öte, insanlığın vicdanını ve dayanışma ruhunu kutladığımız özel bir haftadır. 1868'den bu yana iyiliğin simgesi olan Kızılay, bugün de dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların umudu olmaya devam ediyor. Gönüllü olmak; başkasının acısını kendi acısı gibi hissetmektir. Kızılay var oldukça, iyilik hep var olacaktır" dedi.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Köksal, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve gönüllü katıldı.

Öğrencilerin Kızılay temalı şiirleri ve gösterileriyle renklenen tören, duygusal ve gururlu anlara sahne oldu. Programın sonunda vatandaşlara Kızılay'ın faaliyetlerini tanıtan broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı. - AYDIN