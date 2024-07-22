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Ertuğrul Gazi Türbesinden alınan toprak, Hayme Ana Türbesine dualarla teslim edildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi türbesinden alınan şehitlik toprağı, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana türbesine getirildi. Türbedara dualarla teslim edilen toprak, özel el yapımı bir sanduka ile taşındı. Köy muhtarı ve türbedar, toprağı özenle koruyacaklarını belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi türbesinde bulunan şehitlikten alınan toprak, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde Hayme Ana türbesine getirilerek muhtar ve türbedara dualarla teslim edildi.

Söğütlü emekli Türkçe öğretmeni Nebiye Zobaroğlu, şehit mezarlarından alınan toprakları özel el yapımı bir sanduka ile getirerek yetkililere teslim etti. Şehit toprağı dualar eşliğinde Köy Muhtarı İsmail Yaman ve 132 yıldır türbedarlık görevini sürdüren Sönmez ailesi üylerinin eşliğinde Hayme Ana Türbesinin başına konuldu.

Söğüt'ün en eski ailelerinden olduğunu belirten Nebiye Zobaroğlu, "Geçtiğimiz Ramazan ayında Hayme Ana'yı ziyareti çok istiyordum ve geldik. Burayı Ertuğrul Gazi Türbesi ile kıyasladığımda ne yazık ki üzüldüm" dedi.

Her yerin çok bakımlı ve çok güzel olduğunu ifade eden Zobaroğlu, türbedeki eksiklere değinerek, "Biz de, Türk cumhuriyetlerinin tümünden gelen Ertuğrul Gazi türbesinde topraklar var. Burada hiçbir şey yoktu. Yolda dönüşte aklıma Ertuğrul Gazi türbesinden toprak getirmek fikri geldi. Oradaki tüm askerlerin, şehitlerimizin mezarlarından karma toprak getirmek fikri oluştu. Bugün de bunu getirdik. Getirdiğim için çok mutluyum. Hayme Ana'ya dua ettiğim için çok mutluyum. Buradaki herkese esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Köy Muhtarı İsmail Yaman ise bu özel emaneti özenle koruyacaklarını söyleyerek, "Hayme Ana türbesinde özenle saklayacağız. Saygıdeğer Öğretmenimiz Nebiye Zobaroğlu'na bu anlamlı düşüncesi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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