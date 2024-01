Türkiye'nin en büyük Şivlilik Çocuk Bayramı sona erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu İlçe Belediyesi paydaşlığında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi bu yıl da Selçuklu Kongre Merkezi'nde 5 gün boyunca düzenledikleri "Şivlilik Çocuk Bayramı" ile çocukların yüzünü güldürdü. Çocukları eğlendirmek için her şeyin düşünüldüğü ' Şivlilik Çocuk Bayramı'nda onlarca müzikal, etkinlik, ailelere yönelik söyleşiler oldukça yoğun ilgi gördü. Şivliliğin tüm Türkiye'ye tanıtılmasına katkı sağlayan organizasyonu 507 bin 801 kişi ziyaret etti.

Selçuklu Kongre Merkezi balo salonunda 11.00-20.00 saatleri arasında belirli periyotlarla etkilişimli dijital oyunlar, VR etkinlikler, simülatörler, fotoğraf çekme alanları, akrobatik sahne gösterileri, geleneksel oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Zemin kat fuaye alanında Şivlilik Çocuk Bayramı'nın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların, Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek, Bilim Merkezi ve Bilgehane Atölyeleri ile Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ve Selçuklu Belediyesi SETAP Atölyelerinin çocuklara yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği stantlar yer aldı. Yine zemin kat fuaye alanında etkinlik süresi boyunca 11.00-20.00 saatleri arasında her saat başı kum sanatı gösterisi, sokak müzisyenlerinin etkinlikleri icra edildi. Ayrıca, sinema salonunda çocuk filmi gösterimleri yapıldı ve yüz boyama alanı, 8d sinema alanı, balon dağıtım istasyonu ve öz çekim köşeleri oluşturuldu. Zemin kat içerisinde ise etkinlik süresince tüm misafirlere hediye olarak şivlilik çantası veridi. -1. kat fuaye alanında Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Sille Tabiat Okulu ve SOBE stantları yer aldı. 3-6 yaş grubu çocuklar için interaktif oyun alanı, Sahne Senin Alanında akrobatik sahne gösterileri ile geleneksel oyunlar ve yarışmalar, yüz boyama alanı, balon dağıtım istasyonu, Başkanlara Mektup Yaz (PTT) Köşesi, Filistin Kudüs Köşesi, VR oyun alanları ve selfie köşeleri oluşturuldu. -1. Kat Oda Tiyatrosu'nda ise Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile Pişekar ve Kavuklu Orta Oyunu gösterimleri düzenlendi. Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji Atölye Programları (SETAP) çerçevesinde faaliyet gösteren uygulamalı atölye alanlarında ise her gün 30 dakikalık periyotlar halinde resim, kağıt katlama, takı tasarımı, maske boyama, moda tasarımı, oyuncak, çini ve seramik, robot yarışı, siber güvenlik, ahşap atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler "Şehitlerimize Rahmet ve Dua" ve "Eşref Ziya Terzi Konseri" ile sona erdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitlerimiz için dua edildi. Programda Eşref Ziya Terzi de milli ve manevi duygulara hitap eden en güzel parçalarını salonu dolduranlar için seslendirdi. Konserin ardından tüm şehitlerimize rahmet dileyen Terzi, organizasyon dolayısıyla Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Peyatırmacı'ya teşekkür etti.

"Vatanımızı bölemeyecekler"

Sözlerine vatan savunmasında canlarını feda eden kahraman Mehmetçikleri anarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Peyatırmacı," Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim onlara sabır versin. Hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin. Gazilerimiz var. Onlara da sıhhat, afiyet diliyorum. Vatanımızı bölemeyecekler, milletimizin birlik ve beraberliğini kimse bozamayacak. Millet olarak da devlet olarak da her zaman var olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin içerden de dışarıdan da çok düşmanı olabilir. Ama bu millet o kadar güçlü ki bu zamana kadar hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir devlet, bu milleti de bu devleti de yıkamadı. Bundan sonra da yıkamayacak. Hiç kimsenin buna gücü yetmeyecek. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tekrar yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

"Şivlilik geleneğini bayrama dönüştürdük"

Şivlilik Çocuk Bayramı'nı başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "5 gündür Selçuklu Kongre Merkezi'nde çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye'mizin en büyük, en kapsamlı Şivlilik Çocuk Bayramını burada bütün Konyalı hemşehrilerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte yaşadık. Şivlilik Bayramında 5 gün içerisinde 507 bin 801 ziyaretçimiz bizlerle birlikte oldu. Konya'mızda 3 ayların gelişini biz önce fener alayıyla ve devamında da şivlilik programıyla çocuklarımızın coşkusuyla kutluyoruz. Bu bizim asırlık geleneğimiz ama son 3 yıldır bu geleneğimizi artık bir bayrama dönüştürdük. Tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin diye dua ediyorum. Gençlerimize çocuklarınıza inşallah milli manevi değerlerimizi en iyi şekilde aktarmaya biz de devam edeceğiz. 3 aylarımız mübarek olsun. Recep ayımız mübarek olsun. Rahmet, bereket ve mağfiret ayları hepimiz için hayırlar getirsin diye dua ediyorum. Bütün Konyalı hemşehrilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu bayramımızın finalini de sizlerle beraber yapmış olduk. Tabii böyle bir büyük organizasyonu gerçekleştirmek kolay değil. Burada çok büyük bir emek var çok, çok büyük bir gayret var. O yüzden ben burada bütün misafirlerimizin huzurunda bütün ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 5 günlük bu büyük organizasyonu kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiler. Kültür müdürümüz, halkla ilişkiler müdürümüz, basın müdürümüz, gençlik meclisimiz, kent konseyimiz burada atölyelerde görev alan sanat akademimiz, gelişim teknoloji akademimiz, sanat tasarım atölyemiz bütün arkadaşlarıma, bütün paydaşlarımıza ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde biz 3 ayların başlangıcında şivliliği Konya'mızda bir bayram alarak kutlamaya devam edeceğiz. Çocuk Bayramı olarak bu güzel günleri yaşatmaya ve gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA