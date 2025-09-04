Sivas Kongresi'nin 106. Yılına Özel Yapay Zeka Tabanlı Film: Karargah Sivas

Sivas Kongresi'nin 106. yılı anısına hazırlanan yapay zeka tabanlı 'Karargah Sivas' filmi, milli mücadelenin tarihi mirasını geleceğe aktarıyor.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tarihi belgeler ışığında kurgulanan ve yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan Karargah 'Sivas' adlı özel film, Sivas Kongresi'ni ve Sivas halkının milli mücadeleye verdiği unutulmaz katkıları konu edinerek kamuoyunun beğenisine sundu. Daha önce yayınladığı kısa filmler ve belgesellerle dikkatleri üzerine çeken Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu projeyle Sivas'ta bir ilki gerçekleştirerek yapay zeka tabanlı görsel prodüksiyon alanında önemli bir adım attı.

Hazırlanan filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği, ayrıca 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi konu alıyor. Kongrenin alındığı kararlarla Türk milletinin bağımsızlık yolundaki tarihini tayin ettiği vurgulanan yapım, Mustafa Kemal Atatürk'e, Sivas Kongresi'ne ve aziz Sivas halkının hatırasına ithaf edildi. Sivas Valiliği, bu projeyle hem milli mücadelenin şanlı hatırasını gelecek nesillere aktarmayı hem de yapay zeka teknolojilerini tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin bir araç olarak kullanmayı hedefliyor. Sivas Kongresi, yalnızca milli mücadelenin değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Hazırlanan film, bu yönüyle genç kuşaklara tarih bilincini aşılamayı, geçmiş ile gelece geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği ve Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınlanan film, gerek içerdiği tarihi sahneler gerekse görsel zenginliğiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. - SİVAS