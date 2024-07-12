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Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde Kiralık Ev Kalmadı

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Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev bulmak neredeyse imkansızlaştı. Mahalle muhtarı İsmet Yıldırım, yüksek fiyatlı ev kiralarına karşı mahalle sakinlerini uyardı ve kiralık ev arayanlar için cep telefonunda liste oluşturdu.

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev kalmadı. Kiralık ev arayanlar için telefonunda liste oluşturan mahalle muhtarı İsmet Yıldırım, yüksek fiyatlı ev kiralarına karşı da mahalle sakinlerini uyardı.

Sivas'ta yaklaşık 10 bin nüfuslu Tuzlugöl Mahallesi'nde kiralık ev bulmak nedereyse imkansızlaştı. Şişirilmiş kira fiyatlarına karşı mahalle sakinlerini uyaran muhtar İsmet Yıldırım, artık kiralık ev arayanlar için cep telefonunda liste yaptığını ve şu an sırada 18 kişinin olduğunu söyledi. Yaptığı bu listeyle hem ev sahiplerine hem de ev arayan kiracılara yardımcı olmaya çalışan Yıldırım, "Biri fiyatı yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Tutturduklarına veriyorlar. Buradan mahalle sakinlerine de sesleniyorum. Yüksek fiyattaki kiralık evleri tutmayın" uyarısında bulundu.

'Kiralık ev arayanlar' listesi yaptı

Son günlerde mahallede kiralık ev kalmadığını ve vatandaşın problem yaşadığını belirten Yıldırım, "Tuzlugöl Mahallesi son zamanlarda nüfusu hızla artan mahalleler arasında yer alıyor. Artık cep telefonumda notlar kısmında 'kiralık ev arayanlar' listesi oluşturdum. Bu liste her geçen gün artış gösteriyor. Yaklaşık 20 kişi vardı, bir ay içerisinde iki kişiye bulabildim. Burada insanlar birbirleriyle yakinen komşuluk içerisinde bulunabiliyor. Bu mahallenin tercih edilmesindeki en büyük etken bu. Son günlerde mahalle olarak en çok sıkıntı yaşadığımız konu kiralık ev konusu. Telefonum çalıyor açıyorum, vatandaş soruyor 'Kiralık ev var mı?' Ne cevap vereceğimi bilemiyorum, çünkü kiralık ev yok. Fakat 'Sizi de kiralık ev arayanlar listesine ekleyebilirim' diyorum. Ev arayanları gördükçe, duydukça artık ciğerim sızlıyor. Çünkü yeni evlenecek genç çiftler geliyor, 'Ev var mı?' diyor ama maalesef ki cevap yine yok" şeklinde konuştu.

Ev sahipleri memurları tercih ediyor

Bazı ev sahiplerinin evlerini ısrarla devlet memuruna vermek istediğini söyleyen Yıldırım, "Bir gün mahalleyi gezip ev var mı diye bakmak istedim. Bir tane dört katlı apartmanın en üst katında bir daire buldum. Apartmanda asansör de yok. Vatandaş olarak ev sahibini aradım. Ev sahibi hemen bana ısrarla 'Ben evimi devlet memuruna vereceğim' dedi. Memur olan kira ödüyor da memur olmayan kira ödemiyor mu? Ben buna asla katılmıyorum. Buradan mahalle sakinlerine de sesleniyorum. Yüksek fiyattaki kiralık evleri tutmayın. Biri fiyatı yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Tutturduklarına veriyorlar. Asgari ücretle çalışan biri 15-16 bin lira kira öderse sonra nasıl geçinecek? Biraz da vicdanlı olmak lazım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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