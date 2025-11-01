Haberler

Sivas'ın Gürün İlçesinde Depremzedelere 1. Etap Konutlar Teslim Edildi

Sivas'ın Gürün İlçesinde Depremzedelere 1. Etap Konutlar Teslim Edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 85 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, devletin depremzedeler için yaptığı yardımlara dikkat çekerek, yaraların sarıldığını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 1. etap afet konutları hak sahiplerine teslim edildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 ağır hasarlı bina yıkılmış, evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından iki farklı etapta çalışmalar başlatılmıştı. İnşaat çalışmaları başlayan 1. etap afet konutları tamamlanarak çevre düzenlemesi yapıldı. İlk etapta tamamlanan 85 konut için kura çekilerek hak sahipleri belirlenmişti. Gürün Suçatı Çörten Mahallesi'nde inşa edilen 85 konut ve 1 görevli dairesi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konutların anahtar teslim törenine, Vali Yılmaz Şimşek, il ve ilçe protokolü katıldı.

"Her yeni yapıda milletimizin iradesi, devletimizin gücü ve milletimizin desteği vardır"

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Devletimiz tarafından afetzedelerimiz için yaptırılan bu konutların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2023 6 Şubat'ta millet olarak çok acı bir gün yaşadık. O kara günün ardından devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, yaraları sarmak için hızla harekete geçti. Bugün geldiğimiz noktada yaralarımızın büyük ölçüde sarıldığını depremin izlerini artık silmekte olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ülkemizin dört bir yanına yüzbinlerce konut inşa edildiğini ve afetzedelere teslim edildiğini yine büyük bir gururla görüyoruz. Gürün'de bildiğimiz üzere 166 konut planlanmış bunlardan 86'sının yapımı tamamlanmış ve noter kurasıyla hak sahipleri belirlenmiştir. 2. etapta yer alan 80 konutun geçici kabulü de tamamlanmış durumda. Onların kuraları da en kısa zamanda çekilecek. Her yeni yapıda milletimizin iradesi, devletimizin gücü ve milletimizin desteği vardır, milletimizin duası vardır. Gürünlü hemşerilerimize yeni yuvalarına sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Afet zedelerimize, hak sahiplerine tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevdikleri ile huzur içinde oturmalarını diliyorum. Rabbim her türlü afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bir daha böyle acı günler bir daha bize göstermesin" dedi.

"Allah bir daha böyle acı göstermesin"

Mesude Öztürk, "Devletimize ve milletimize Allah bir daha böyle acı göstermesin. Çok büyük bir felaketti, can kaybı yaşanmamasından dolayı Gürün şanslıydı. Yaraların sarılmasında bizlere yardımcı olanlara sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Erol Cam, "Bugün burada TOKİ konutlarının açılış programı vardı. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanlarımızı çok mutlu etti. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Cumhurbaşkanımız hep zor günlerde yanımızda oldu, yuvamıza kavuşturdu ona çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

