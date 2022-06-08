Şişlili Çocuklar 10 Yıldır Geri Dönüşümde Fark Yaratıyor - Haberler

Çevre bilincini anaokuluna kadar indirmeyi hedefleyen Şişli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şişli'deki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında en fazla ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve elektronik atık toplayan okulları "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği"nde ödüllendirdi.

Şişli Belediyesi ile Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası" bu yıl 10. kez gerçekleştirildi.

Proje ile ilçe genelindeki 136 ilk ve orta dereceli okulda eğitim gören öğrencilerin çevre konusundaki farkındalığının artırılması amaçlanıyor. 1 Aralık 2021 ve 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen kampanyayla Şişli sınırları içinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında en fazla ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve elektronik atık toplayan okullar ödüllendirildi. Okullara ödülleri, "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği"nde taktim edildi.

Şişli Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu'nda düzenlenen törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel'in yanı sıra Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, ödül alan okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

"25 MAHALLEMİZDE 564 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLADIK"

Törende, çocukların ve gençlerin çevre bilincinin son derece yüksek olduğunu ve bu konuda yetişkinlere örnek olduklarını belirterek sözlerine başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, projenin hayata geçirilmesinde büyük emeklerinden dolayı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkürlerini iletti.

Şişli Belediyesi olarak, doğanın korunması konusunda sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Keskin, konuyla ilgili şunları aktardı:

"Tüm çalışmalarımızı dünyamızı koruma hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizin başında da 'Çevreci Şişli Komşu Kart' geliyor. Komşu Kart, evlerdeki geri dönüştürülebilecek atıkların toplanmasını sağlayan ve geri dönüşüm desteği karşılığında para puan kazandıran bir proje. Kartımızı Şişli'deki her eve dağıttık. Aralık sonu itibariyle aldığımız bazı rakamları paylaşmak istiyorum; 12 ayda 25 mahallemizde 564 ton ambalaj atığı topladık. 1.433 ton eşdeğer karbon salınmasını engelleyerek, 854 aracı trafikten eksilttik. 189 ton 218 kilogram kağıt atığını geri dönüşüme kazandırarak 3 bin 248 adet ağacı kesilmekten kurtardık."

"GÖKYÜZÜNÜN MAVİSİNİ ÇOCUKLAR KORUYACAK"

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ise "Doğa konusunu çok önemsiyoruz. Doğada bizden önce var olan hayatın bizden sonra da devam etmesini istiyoruz. Bunun çevre ve doğa konusunda duyarlılık sahibi bireylerle mümkün olacağının farkındayız. Bu nedenle yürüttüğümüz bütün çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız bulunuyor. Onların bu konuda edinecekleri en ufak alışkanlığın dünya çapında bir kelebek etkisi yaratacağına, ağacın, yeşilin, denizin, gökyüzünün mavisini koruyacaklarına inanıyoruz. Bu sebeple tüm projelerimizi çevreye ve doğaya saygılı olma ön koşuluyla hazırlıyoruz" diye konuştu.

OKULLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği kapsamında ilk 5 kategoride ödül alan okullar şunlar oldu:

-En çok pil toplayan okul: Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu

-En çok ambalaj atığı toplayan okul: Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu

-En çok elektronik atık toplayan okul: Özel Feriköy Ermeni İlkokulu

-En çok bitkisel atık yağ toplayan okul: Özel Karagözyan Ermeni İlkokulu

-En çok tekstil atığı toplayan okul: Kuvayı Milliye İlkokulu

Okullara, topladıkları atık miktarları karşılığında bilgisayar, tablet, temizlik malzemesi, spor ekipmanları gibi ödüller verildi.

Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği'nde ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış sergi, defile, geri dönüşüm atölyesi çalışması ve promosyon malzeme dağıtımı da gerçekleştirildi.

ANKA / Yerel