Şırnak Üniversitesi öğrencileri ABD'deki protestolara destek verdi

Şırnak'ta üniversite öğrencilerinden ABD'deki protestolara destek

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Filistin işgalini protesto eden öğrencilere destek açıklamasında bulundu.

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Düşünce Derneği Feneri ve Genç Erdemliler Topluluğu üyeleri ABD üniversiteleri öğrencilerinin Gazze'ye destek veren eylemlerine destek vermek amacı ile basın açıklaması düzenledi.

Toplanan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Cihan Uçak, Filistin topraklarında şimdiye kadar benzeri olmayan bir kahramanlık destanına şahitlik ettiklerini söyledi. İsrail'in hastanelerden okullara, pazar yerlerinden sivil yerleşim alanlarına hedef gözetmeksizin saldırdığını ve binlerce kişiyi şehit ettiğini belirten Uçak, "Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan Siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den, Şırnak Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz" dedi.