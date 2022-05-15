Sinop'taki Meydan Projesi'nde Son İş Hanının da Yıkımına Başlandı - Haberler

SİNOP (ANKA) - MUSTAFA USTA

Sinop'taki Meydan Projesi kapsamında, Özakman İş Hanı'nın ardından Özel İdare İş Hanı'nın da yıkımına başlandı. Han esnafı yıkıma tepki gösterdi.

Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı. Özakman İş Hanı'nın yıkımının ardından 33 esnafın bulunduğu Özel İdare İş Hanı'nı da yıkılıyor. İş hanından taşınan esnaf yeni iş yerlerinde çalışmaya başlarken bazı esnafın taşınma işlemleri ise sürüyor.

Özel İdare İş Hanı'nın yıkımının yaklaşık 4-5 gün süreceği tahmin edilirken saat kulesinin bitişiğinde bulunan binaların yıkımı ile meydan tamamen açılmış olacak. Müteahhit firmanın yıkılan enkazı kaldırmasından sonra zemin çalışmalarına başlanacak.

"SİNOP, BİR BETON PROJESİ OLDU"

Yıkımına başlanan iş hanında esnaflık yapan Sinan Ergen, yıkıma tepki gösterdi. Ergen, şunları söyledi:

"Atatürk Caddesi'nde, 33 esnafın bulunduğu Özel İdare İş Hanı bugün itibariyle yıkılıyor. Tabii ki Meydan Projesi adı altında yıkılan dükkanlara yeni iş yerleri oluştu. Bu yıkımı bir senedir bekliyoruz. Ben, buranın yıkılıp oranın yapılmasını çok tasvip etmedim. Çünkü yapılan yerin çok uygun olmadığını; beş medeniyetten oluşan, üzerine dükkanlar yapıldığını… Halbuki Meydan Projesi adı altında neyle yola çıkmıştık? 2500 yıllık kale surlarının önünü açmak için yola çıkmıştık. Ama siz bu Sinop'ta tarihin üzerine kalkıp beton atıyorsanız, buraları yıkıp esnafı mağdur ediyorsanız, burada aslında sözün bittiği yerdir. Sinop hepimizin, tabii ki güzelleşsin. Ama siz Sinop'un filizlenen ağaçlarının dibine beton atarsanız; siz geçmişe dönük, 30-40 yıl öncesine gidip taşların üzerine ağaç oymalar, çocuklar için çocuk parkları yaparsanız bu proje değil. Ben burada veryansın ediyorum. Çünkü Sinop'un elden gittiğini düşünüyorum. Ben, Sinop'un doğasıyla, deniziyle, güneşiyle bir Sinop olmasını istiyordum. Ama Sinop, bir beton projesi oldu."

"BASKI YAPARAK KEPÇEYİ KAFAMIZA KOYDULAR"

Esnaf Erol Gümüş ise "Elektriğimi, suyumu kestiler. Baskı yaparak kepçeyi kafamıza koydular. Kepçe hazır burada bekliyor. Biz, 'çıkmayalım' demiyoruz. Biz, 'bu projeye karşıyız' demiyoruz. 'Dükkanları her şeyiyle tamamen bitirin, geçelim' diyoruz. Kapı numarası alamıyoruz. İskanı olmayan yere elektrik veriyorlar. Şu anda hep kuralsız yani. Kepçe de burayı yıkmaya başladı. Mecbur kaldım çıktım" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

*Sinan Ergen

*Erol Gümüş

*Kent meydanı projesi yıkımları detay görüntüler