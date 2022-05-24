MUSTAFA USTA

Sinop'ta 21-22 Mayıs'ta düzenlenen Bektaşağa Panayırı'nın ardından çöplerin dere kenarında yakılması tepki çekti. Bektaşağa Köy Muhtarı Ercan Göçgün, "Biz bu çöpleri yakıyoruz. Yaktıktan sonra o halde bırakmıyoruz. Üstünü kapatıyoruz" dedi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, "Bizle bu konuyla alakalı hiç kimse iletişim kurmadı. Beni arasalardı biz onlara her türlü yardımcı olurduk zaten" dedi.

Sinop'ta 76 yıldır düzenlenen Bektaşağa Panayırı, sona erdi. Organizasyon sonrası çok sayıda çöpün, Bektaşağa Köyü'ndeki dere kenarında yakıldığı görüldü. Sinop Bektaşağa Mahallesi Muhtarı Ercan Göçgün, şunları söyledi:

"Daha önceki yıllarda biz bu çöpleri topladık. Poşetini ayrı, kartonunu ayrı topladık. Sanayide geri dönüşüm yapan yerlere bilgi verdik. 'Gelin alın' dedik. Ama kimse bunları almadı. Biz bu çöpleri traktöre yükledik getirdik. İşin gerçeği gömdük. Bu sene de yine aynı şekil topladık. Biz bu çöpleri yakıyoruz. Çayın bir kenarında yakıyoruz. Yaktıktan sonra o halde bırakmıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Biz çöpleri geri dönüşüme kazandıralım diye topladık ama gelip kimse almadı. Tekrardan biz bu çöpleri imha ettik."

Çöpleri yakan İlhan Aydemir ise şunları söyledi:

"Bunlar Bektaşağa Panayırı'ndaki satıcıların bırakmış olduğu çöpler. Biz daha önceki yıllarda Sinop Belediyesi'ne ait çöplüğe getirdik ama kabul etmediler. Bizden bunlar için para istendi. O yüzden biz de buraya dökmek zorunda kaldık. Döküp yakıyoruz yok ediyoruz burada bunları. Belediye bunları alıp geri dönüşüm olarak kullansa bizim böyle bir sorunumuz olmayacak. Kağıt toplama üniteleri var. Onların buraya gelip toplaması gerekir. Ben şu anda köyümde imece usulü çöpleri toplayıp burada yok etmek zorundayım, yakmak zorundayım. Kalanları da gömmek zorundayım. Sinop Belediyesi bizden önceki senelerde tonuna 4 bin TL istedi. Biz de bu sene sormadık. Önceki senelerdeki gibi olacak diye bu sene de aynısı olur diye düşündük."

"BİZ ONLARA HER TÜRLÜ YARDIMCI OLURDUK ZATEN"

Konu ile ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise "Bizle bu konuyla alakalı hiç kimse iletişim kurmadı. Özellikle arkadaşlarımı aradım sordum. Kimse 'bizim çöpümüz var size getirebilir miyiz?' dememiş. Ayrıca bizim birlik 6 tane belediye ile çalışıyor. Hatta ben başkanlığını yapıyorum. Bu 6 belediyenin çöpünü 40 liraya, bu 6 belediye haricindeki kurumların çöpünü de 90 liraya alıyoruz. Bektaşağa Köyü, birliğin üyesi olmadığı için 90 lira olurdu. Ama beni arasalardı biz onlara her türlü yardımcı olurduk zaten" dedi.