Sinop'ta 4 Kişilik Ekip, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü'ne Başladı

Sinop’ta 4 kişiden oluşan ‘Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri’ ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı için 145 kilometre yol yürüyecek. Ekipte yer alan 78 yaşındaki Mustafa Kıray, "Atamız ve silah arkadaşları için Sinop Gerze'den 145 kilometre Samsun'a yürüyerek onların ruhunu şad etmeye gidiyoruz. Büyük Önder Atatürk, sayın büyük liderimiz kabrinde rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 4 kişiden oluşan 'Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri' ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 145 kilometre yol yürüyecek. Ekipte yer alan 78 yaşındaki Mustafa Kıray, "Atamız ve silah arkadaşları için Sinop Gerze'den 145 kilometre Samsun'a yürüyerek onların ruhunu şad etmeye gidiyoruz. Büyük Önder Atatürk, sayın büyük liderimiz kabrinde rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 4 kişiden oluşan ekip Sinop'un Gerze ilçesinde bir araya geldi. Sabah saatlerinde buluşan ekip Gerze'de Atatürk anıtı önünden yürüyüşe geçti. Sırtlarında bayraklarla Atatürk'e saygı için 145 kilometre yol yürüyecek olan ekip 19 Mayıs günü Samsun'da olmayı planlıyor. 3 etap şeklinde gerçekleştirilecek yürüyüşte 2 kadın yürüyüşçü bulunuyor.

"CUMHURİYET EMİN ELLERDE"

Yürüyüşün organizasyonunda bulunan 78 yaşındaki Mustafa Kıray, şunları söyledi:

"145 kilometre yol kat ederek Ata'ya saygı yürüyüşü yapıyoruz. Sinop'un Gerze ilçesinden Samsun'a yürüyoruz. Yanımda 2 tane genç kız kardeşim var. Onlara helal olsun. Bu yürüyüşü Atatürk'e saygı için yapıyorlar. Ayrıca yanımda iyi bir yürüyüşçü İlhan Bide öğretmenim var. 4 kardeş, 4 arkadaş Ata'ya saygı yürüyüşü yapıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Atamız ve silah arkadaşları için Sinop Gerze'den 145 kilometre Samsun'a yürüyerek onların ruhunu şad etmeye gidiyoruz. Büyük Önder Atatürk, sayın büyük liderimiz kabrinde rahat uyu. Cumhuriyet emin ellerde. Nur içinde yat."