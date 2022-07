Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: "Tatil Artık Lüks Oldu. Sokağa Çıkmak Lüks Aslında Şu An"

MUSTAFA USTA

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, artan maliyetler nedeniyle vatandaşların tatile çıkamayacaklarını belirterek, "Bayramda her zaman bir yoğunluk olur ama bayram dışında geçen seneki gördüğümüz yoğunluğu görmeyeceğiz. Artık lüks oldu. Sokağa çıkmak lüks aslında şu an" dedi. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise, ekonomik krizin Sinop'un turizmini etkilemeyeceğini belirtti.

Turizm sezonu başlarken; Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, sezona yönelik beklentilerini anlattı. Kent Meydanı Projesi'nin zamanında yapılmamasını eleştiren Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim kent merkezimizde turizmi etkileyen olumsuz etkenler var. Biz kentimizi neredeyse turistlere gelmeyin diyecek duruma getirdik. Kent Meydanı Projesi çalışmaları yapıldığı için bunu anlayabiliyoruz. Tam sezonun açıldığı günlerde bu çalışmanın önceden önleminin alınması gerekirdi. Yolların açılması lazım en azından. Belli yürüyüş yollarının oluşturulması lazım. Tahmin ediyorum ki ekonomik kaygılardan dolayı müteahhit büyük ihtimalle bu işi kendi sistemine göre planladığı gibi yapmaya çalışıyor ama burada şehir içindeki insanlar zaten çok büyük sıkıntı çekiyor. Onu artık geçtik turizm açısından düşündüğümüz zaman, mutlaka meydanın yollarının tamamen bitmese bile ki zaten bitmeyecek bu inşaat halinin düzene girmesi gerekir. Bu konuda başta sayın valimiz olmak üzere destek istiyoruz. Bir an önce bayrama kalmadan en azından tozun, toprağın kalkması ve yürüyüş yollarının açılması gerekir.

"DOĞRU BİR PROJEYİ YANLIŞ ŞEKİLDE YAPIYORLAR"

Bir de üstüne ekonomik kriz girince müteahhit açısından sıkıntı oluşmuş olabilir ama sonuçta bunun böyle olacağı belli olacağı için bunun önleminin önceden alınması gerekirdi. Bu defalarca söylendi. Bir sürü insan da söylüyor ama maalesef bir adım atılmıyor. İyi bir şey yapıyor olmak tabi ki önemli ama yanlış yapılanı da söylemeden olmuyor. Doğru bir projeyi yanlış şekilde yapıyorlar. Bunu uygulama anlamında söylüyorum. Ufak tefek hatalar var ama en azından şantiye gibi olması haliyle yanlış bir uygulamadır. Burada da birtakım sorunlar var diye düşünüyorum.

"SOKAĞA ÇIKMAK LÜKS ASLINDA ŞU AN"

Zaten bizim çok tercih etmediğimiz şekilde bize gelen turistlerin çoğu düşük gelir grubundan idi. Artık onların da birçoğu gelemeyecek. Yakıt arttı. Mazot arttı. Konaklama arttı. Yiyecek içecek arttı. Artık her şey arttı. Bugün sokağa çıkıp bir yerde bir yemek yiyorsunuz geçen senenin 2-3 katı oldu her şey. Böyle olunca tabi insanların geçen seneki gibi tatile gitme şanslarının çok olduğunu düşünmüyorum. Tabi bazı insanların iyi kötü yan geliri olduğu için belki o kadar etkilenmemiştir ama daha yüksek gelir grubundan olanların bir kısmı bir alt gelir grubuna inerek de olsa tatil yapacaktır. Bayramda her zaman bir yoğunluk olur ama bayram dışında geçen sene ki gördüğümüz yoğunluğu görmeyeceğiz. Artık lüks oldu. Sokağa çıkmak lüks aslında şu an."

"KENT MEYDANI PROJESİ'NİN YOLU BAYRAMA KADAR BİTECEK"

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise artan maliyetler karşısında asgari ücretin arttığı, kamu çalışanlarının ezdirilmediğini savunarak, "Ben de bir kamu çalışanı olarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben ekonomik krizin Sinop'un yaz sezonu turizmini etkileyeceğini düşünmüyorum. Şu anda denge var. Artan maliyetlere göre de ücretler arttırılıyor. Geçen Kurban Bayramı'nda beklentilerimizin çok üzerinde bir yoğunluk yaşadık. Bu bayramda da 9 günün tatil olmasıyla bahsettiğimiz olumsuzluklardan etkilenmeden beklentilerimizin üzerinde bir yoğunluk yaşayacağımızın şu an da sinyallerini alıyoruz. Kent Meydanı Projesi'nin yolu bayrama kadar bitecek. Çalışmalar bir engel teşkil etmeyecek. Yol trafiğe açılacak. Şu ana kadar da açık tutulmaya çalışıldı. Zaten kentimiz trafik konusunda yoğunluk yaşıyor. Biz farkında değiliz. Sadece iç trafik diyoruz ama bizim şehrimiz aslında sürekli yakın illerde ziyaretçi alan bir şehir. Gurbetçilerin sadece bayramlarda değil sık sık memleketlerini ziyaret ettiği bir şehir. Bu yönüyle aslında yoğunluğun bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Samsun'dan ve çevre illerimizden de günü birlik veya hafta sonları ziyarete gelenler oluyor. Bu anlamda Sinop buna alışkın. Sinop insanı trafik lambaları olmadan, yayasına ve birbirine nezaketle davranarak sıkışık da olsa bu sorunu bir şekilde hallediyoruz. Kent meydanı düzenleme çalışmaları da trafik sıkıntısını en aza indirecek şekilde kontrollü bir şekilde devam ediyor" dedi.

"ZİYARETÇİLERİMİZ KESİNLİKLE FİYATLARINI GÖRMEDEN YEME, İÇME TESİSLERİNE VE KONAKLAMA TESİSLERİNE GİRİŞLERİNİ YAPMASINLAR"

Süren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En fazla şikayet aldığımız konu fiyat konusu. Arz talep konusunda sıkıntı var. Çok talep var az arz var. Konaklama tesisi sayımız yetersiz. Gelen yoğun talepleri karşılamakta sıkıntı çekiyoruz. Bu anlamda fiyatların da yükseldiğine şahit oluyoruz. Biz bu konularda denetimler yapıyoruz. Yeme, içme tesislerinin fiyatlarını askıya çıkarma konusunda ve konaklama tesislerinin il müdürlüğümüze fiyat tariflerinin onaylatmalarını ve sitelerinde paylaşmalarını söylüyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz kesinlikle fiyatlarını görmeden yeme, içme tesislerine ve konaklama tesislerine girişlerini yapmasınlar. Razı olabilecekleri bir fiyatı, kabul edecekleri bir fiyatla girişlerini yapsınlar. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıda turizm danışma bürolarımız açık olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Ahmet Çobanoğlu

*Metin Süren

*Detay görüntüler

*Drone ile Sinop görüntüsü (ARŞİV)

ANKA / Yerel