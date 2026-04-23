Sınır kapısında 23 Nisan yoğunluğu: Saatlerdir karşıya geçmeyi bekliyorlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yunanistan'a gitmek isteyen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin yoğunluğu sınır kapısında trafiği kilitlerken, araçlar saatlerce ilerleyemedi. İddiaya göre Yunanistan tarafında peron ve görevli sayısının yetersiz olması, ayrıca ülkeye giriş-çıkış yapan tüm kişilerden parmak izi alınması ve fotoğraf çekilmesi uygulaması ile sistemlerin yavaş işlemesi nedeniyle geçişlerde ciddi aksamalar yaşandı.

Sınır kapısında bekleyen vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalırken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren sürücüler, işlemlerin yavaş ilerlemesinden şikayet etti.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Cem Beşbunar, yaşadıkları durumu anlatarak, "Bütün günümüz burada geçti sabah 8.30'dan beridir buradayız. Daha da karşıya geçemedik nasıl olacak bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun gün boyunca devam ettiği sınır kapısında, geçişlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle araç kuyruğunun kilometrelerce uzadığı gözlendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
