Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu
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Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu
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Eskişehir'de yaklaşık 6 yıl önce sivrisinek ısırığı sonucu Batı Nil Virüsü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan'ın yıllar önceki görüntüleri yürekleri burktu.

Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesiyle gittiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Batı Nil Virüsü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Henüz 1 buçuk yaşındayken sivrisinek ısırığı sonucu beynine enfeksiyon yayılan minik Mehmet Emir tedavi altına alındı. Yıllardır gördüğü tedaviler sonucu hortumla beslenmekten kurtulan Mehmet Emir'in vücudu hareket de kazandı.

Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

"ÖNCEDEN YÜRÜYÜP KONUŞABİLİYORDU"

Annesi N.Ö., "Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Gittiğimiz yerde Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz. Önceden yürüyüp konuşuyordu, normal bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Ailesi tarafından Mehmet Emir Özbakan'ın sinek ısırmadan önceki sağlıklı hallerinin görüntüleri paylaşıldı. En son 1 buçuk yaşındayken yürüyüp konuşabilen Özbakan'ın fotoğraflardaki neşeli ve mutlu halleri yürek burktu.

Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

gardaş bizi hiç sinek ısırmadı mı? çoluğumuzu çocuğumuzu sinek ısırmadı mı? 1980 de sinek kovucu mu vardı... bu başka bişey

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