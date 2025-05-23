Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesiyle gittiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Batı Nil Virüsü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Henüz 1 buçuk yaşındayken sivrisinek ısırığı sonucu beynine enfeksiyon yayılan minik Mehmet Emir tedavi altına alındı. Yıllardır gördüğü tedaviler sonucu hortumla beslenmekten kurtulan Mehmet Emir'in vücudu hareket de kazandı.

"ÖNCEDEN YÜRÜYÜP KONUŞABİLİYORDU"

Annesi N.Ö., "Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Gittiğimiz yerde Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz. Önceden yürüyüp konuşuyordu, normal bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Ailesi tarafından Mehmet Emir Özbakan'ın sinek ısırmadan önceki sağlıklı hallerinin görüntüleri paylaşıldı. En son 1 buçuk yaşındayken yürüyüp konuşabilen Özbakan'ın fotoğraflardaki neşeli ve mutlu halleri yürek burktu.