Sındırgı'da temiz çevre etkinlikleri gerçekleşti

BALIKESİR - Sındırgı'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Haftasında ilkokul öğrencileri, Sındırgı Belediyesi personeli, bir madencilik şirketi Çaygören barajında atık toplama etkinliği düzenledi.

Yeşile ve çevre bilincini aşılamaya önem veren doğal şehir unvanlı Sındırgı Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülecek ve 5 Haziran'da başlayan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde alternatif programlar gerçekleştiriyor.

Bütün projelerde sıfır atık ilkesini benimseyen Sındırgı Belediyesi geri dönüşüm konusunda da Akpınar Yaşam Merkezinde başarılı projeler gerçekleştiriyor. Gazeteden, plastiğe, birçok atık kadınların ellerinde şekillenerek sanat eserine dönüşüyor.

Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve bir madencilik şirketi işbriliği ile çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte belediye başkanı Ekrem Yavaş öğrencilerle birlikte hem atık topladı, hem de çeşitli bilgiler verdi. Çevre duyarlılığını arttıracak etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. Temiz Deniz, Temiz Çevre " başlığı altında ilçenin denizi andıran Çaygören Barajı çevresinde ilçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkanı Ekrem Yavaş öğrenciler ve personel ile birlikte atıkları topladı. Her atığın çöp olmadığı, doğanın temiz kalması gerekliliği vurgulandı.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını arttırmak için önemli olduğunu, Sındırgı'da tüm kurumların temiz çevre için çalıştığını, vatandaşların da daha duyarlı olarak katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Öğrenci Ahmet Fadıl Zarifgil "Lütfen çevremizi temiz tutalım piknik yaptığımızda yerlerde çöplerimizi poşetlere koyup çöp kutularına atalım. Lütfen çevreye saygılı olalım. Biz bu gün buraya birkaç sınıfla birlikte çöpleri toplamaya geldik ve gördük ki bazı şişeleri kırmışlar ve onlar insanların ayaklarına batabilir. Eğer piknik yapmaya geliyorsak doğayı kirletmeyelim bir poşet alıp çöplerimizi o poşete biriktirelim burada birkaç tane çöp kovası var onların içine atabiliriz" dedi.

Çevreyi kirlettiğimiz için utanıyorum

Etkinliğe katılan öğrenci Melih Gökay çevredeki kirliliği görünce "İlk önce biz böyle çevreyi kirlettiğimiz için çok utanıyorum. Doğaya girdiğimizde ne kadar çöp attığımızı ve çevreyi ne kadar kirlettiğimizi anlıyoruz. Kendimiz artık geri dönüşümlere ya da çöp kutularına o çevredeki pislikleri atabiliriz" dedi.

Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürü Nuh Yüksel Özdemir "Bu gün burada 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftasında çevreye duyarlılığı konusuna dikkat çekmek ve gelecek nesillere yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre bırakma amacı ile toplanmış bulunmaktayız. Sındırgı Belediyesi olarak geleceğimizi teminat altına almak" dedi.

Doğal şehre yakışır bir temiz çevre, geleceğe güzel bir ilçe bırakma sözlerini her fırsatta dile getiren ve projelerinde yer veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Bu gün dünya çevre günü özellikle 5-9 Haziran tarihlerinde Dünyada çevre günü olarak kutlanıyor. Bizlerde Turizmle büyüyen bir doğal şehiriz ve doğal şehrin doğa ve doğallığını korumak en büyük vazifemiz. Bu gün maden şirketi desteği ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimizi çay gören barajına topladık ve bir çevreyi temizledik. Bizde bu sebeple diyoruz ki Dünya bizim kocaman evimiz, evimizi nasıl kirletmiyorsak çevremizi de kirletmeyelim" şeklinde konuştu.