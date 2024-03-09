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10 ay sonra sahaya inen Sinan Oğan, İYİ Parti adayı için destek istedi

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda ise Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'a destek için Yozgat'a geldi. Oğan konuşmasında, "Yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın" dedi.

Sinan Oğan, Yerköy Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz'ı önce makamında ziyaret etti, daha sonra da seçim irtibat bürosunda seçmenlere seslenerek Yılmaz'a destek istedi.

Sinan Oğan, belediyeyi ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederken, cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, "Türk milliyetçilerinin sadece yüzde 5.2'si cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya geldi. Yüzde 95'lik iki tane bloğu kendine muhtaç etti. İkisi de gelip kapımızı çaldılar, bizim şartlarımızı kabul ettiler ve biz öyle destek verdik. Hatta yetmedi Ümit (Özdağ) Bey de öbür tarafa giderek, CHP tarafını destekledi ve oradaki HDP'nin devre dışına çıkmasına vesile olduk. Onun için Türk milliyetçileri bir araya geldiğinde çok şey oluyor" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE BUNUN ALTINDA BİR ŞEY ARAMASIN"

Daha sonra İYİ Parti Yerköy Seçim İrtibat Bürosuna Oğan, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı. "Benim iki tane memleketim var, birisi Iğdır, birisi Yozgat. Önce Iğdır'a gittim. Sonra da Yozgat'a, Yerköy'e geldim" diyen Oğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum, bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır, dostluk bunun içindir. Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve ben inanıyorum ki siz sadece bir belediye başkanı değil, gelecekte de bu coğrafyadan çok güçlü bir devlet adamını burada seçmiş olacaksınız. İttifaklar kuruluyor, ittifaklar dağılıyor. Ancak değişmeyen bir şey var ki vatandaşın gönlünde taht kuran bir belediye başkanı aynı zamanda bir liderdir, yerel liderdir. Halkın gönlünde taht kurmuşsanız o zaman ittifakların çok daha ötesinde bir sevgiye, bir liyakate erişmiş oluyorsunuz.

10 ay sonra sahaya inen Sinan Oğan, İYİ Parti adayı için destek istedi

"2028 SEÇİMLERİNDE MİLLİYETÇİLER ÖNEMLİ BİR SEÇENEK OLACAK"

Hem bizimle beraber hareket eden Türkiye İttifakı Partisi desteklerini açık bir şekilde Ferhat Başkanımıza ifade ediyorlar hem de ben bugün burada Ferhat Bey'in bir dostu olarak yanındayım ve Yerköy'de sesim kime ulaşıyorsa onlardan Ferhat Bey'in yanında olmalarını istirham ediyorum. Türkiye son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şunu görmüştür ki; önümüzdeki 2028 seçimlerinde artık inşallah gün gelir Türk milletinin önünde Türk milliyetçileri çok önemli bir seçenek olacaktır. Türkiye, HDP'nin kıskacından artık çıkmıştır, Türkiye'yi önümüzdeki 10 yıllar boyunca Türk milliyetçileri yönetecektir. Yerelde bugün Ferhat başkanımı seçeceksiniz, 2028'de de yarım kalan işimizi tamamlayacağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı olacak. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na da son seçimlerde verdiğimiz destek ve seçilmesini sağladığımız önemli katkılar sebebiyle de o kapıların hepsinin Yerköy'e açılacağından da hiç şüpheniz olmasın."

10 ay sonra sahaya inen Sinan Oğan, İYİ Parti adayı için destek istedi

Kaynak: ANKA / Yerel

Ferhat Yılmaz Sinan Oğan İYİ Parti Yozgat Yerel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Hilmi:

Sinan bey için hiç yorum yapılmamış, başka sözüm yok

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