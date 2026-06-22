Silopi'de TAKE projesiyle atıl araziler üretime kazandırıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2025 yılında Silopi'de çiftçilere dağıtılan Fırat 87 kırmızı mercimek tohumları ilk hasadını verdi. Proje kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle 65 çiftçiye ulaştırılan tohumlar, Özgen köyünde yapılan hasatla birlikte ürün vermeye başladı. Özgen köyünde gerçekleştirilen hasat programına Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve ziraat mühendisleri katıldı. Yetkililer, üreticilerle birlikte mercimek hasadına katılarak tarlada incelemelerde bulundu. Hasat programında verimin beklentilerin üzerinde olduğu belirtildi.

65 ÇİFTÇİYE YÜZDE 75 HİBE İLE TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI

TAKE Projesi kapsamında Silopi'de 65 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle Fırat 87 kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen proje sayesinde atıl durumda bulunan, nadasa bırakılan veya boş kalan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında dağıtılan sertifikalı tohumlar, üreticilerin tarlalarında ürün vermeye başladı. Özgen köyünde gerçekleştirilen ilk hasat, bölgedeki üreticiler için umut oldu. Elde edilen verimin beklentilerin üzerinde olması, projenin bölge tarımı açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ziraat mühendisleri, hasat sürecinde üreticilerle bir araya gelerek tarlalarda incelemelerde bulundu. Üreticilerin emeklerinin karşılığını almaya başlaması, bölgede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

DEMİRCAN: ATIL ARAZİLERİN ÜRETİME KAZANDIRILMASINI AMAÇLIYORUZ

Hasat programında konuşan Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, TAKE Projesi'nin önemine dikkat çekti. Demircan, projenin nadasa bırakılan, atıl durumda bulunan veya boş kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını amaçlayan önemli bir kırsal kalkınma programı olduğunu söyledi. Demircan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen TAKE Projesi; nadasa bırakılan, atıl durumda bulunan veya boş kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını amaçlayan önemli bir kırsal kalkınma programıdır. Proje kapsamında çiftçilerimize sertifikalı tohum, fide ve fidan destekleri sağladık. Silopi'de dağıttığımız Fırat 87 kırmızı mercimek tohumlarının bugün hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi. Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ise projenin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Haşimoğlu, 2025 yılında Silopi'de 65 çiftçiye yüzde 75 hibe ile dağıtılan tohumların bugün meyvesini vermeye başladığını ifade etti. Haşimoğlu, "Yerfıstığı Birliği Başkanımız Sayın Emin Soysal'ın tarlasında gerçekleştirdiğimiz hasat programına İlçe Tarım Müdürümüz ile birlikte katıldık. Bu projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, benzer desteklerin farklı ürünlerle devam etmesini temenni ediyoruz. Üreticilerimize bol kazançlı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER VERİMDEN MEMNUN KALDI

Hasadın yapıldığı tarlanın sahibi ve Silopi Yer Fıstığı Birliği Başkanı Emin Soysal da elde edilen verimden memnun olduklarını söyledi. Soysal, hasadın oldukça güzel geçtiğini ve beklediklerinin üzerinde verim aldıklarını belirtti. Soysal, "Hasadımız oldukça güzel geçti, beklediğimizin üzerinde verim aldık. Bu projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu tür faydalı desteklerin devamını diliyoruz" dedi. TAKE Projesi ile birlikte Silopi'de atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenirken, ilk hasattan elde edilen yüksek verim üreticiler için umut oldu. Bölge çiftçileri, benzer desteklerin farklı ürünlerle de devam etmesini beklediklerini ifade etti. Silopi'de gerçekleştirilen ilk hasat, tarımsal üretimin artırılması, çiftçilerin desteklenmesi ve boş kalan arazilerin ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber: Halil Azizoğlu