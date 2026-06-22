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Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da: Geri dönmek çok güzel

Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da: Geri dönmek çok güzel
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olmak üzere İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik adam, ''Geri dönmek çok güzel'' dedi.

Hollandalı teknik adam  Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'de görev almak için İstanbul'a geldi.

İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCISI OLUYOR

Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenmek amacıyla görev yaptığı Hollanda ekibi FC Dordrecht'ten ayrıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sabah saatlerinde takımına veda eden Dirk Kuyt, saat 19.30 sularında İstanbul'a ayak bastı. İstanbul'a inişinin ardından kısa bir açıklama yapan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal ile yeniden çalışacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum.'' ifadelerini kullandı. 

TAZMİNAT ÖDENECEK

Hollanda kulübünün daha önce "Bırakmayacağız" yönündeki açıklamalarına rağmen bu ayrılığın gerçekleştiği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin, Dirk Kuyt'ın sözleşmesini feshedebilmesi için FC Dordrecht kulübüne tazminat ödeyeceği aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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