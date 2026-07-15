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Siirt'te darbe gecesi belgeselle ele alındı

Siirt'te darbe gecesi belgeselle ele alındı
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Siirt'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hazırlanan belgeselle ele alındı.

Siirt'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hazırlanan belgeselle ele alındı.

Belgeselde dönemin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın darbe girişiminin ilk anlarından itibaren emniyet, adli makamlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonu sağladığı, güvenlik tedbirlerini artırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara yaptığı çağrının ardından binlerce vatandaşın valilik önünde toplandığı aktarıldı. Belgeselde darbe gecesi Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 22 zırhlı aracın Valilik önüne gelerek alanı kontrol altına almaya çalıştığı, vatandaşların araçlarıyla yollarda barikat kurarak askeri araçların ilerleyişini engellediği anlar anlatıldı. Zırhlı araçlardan havaya ateş açılmasına rağmen vatandaşların Valilik önünden ayrılmayarak demokrasi nöbetini sürdürdüğü belirtilen belgeselde ayrıca, dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz ile darbeci askerler arasında yaşanan görüşmelere vatandaşların "Asker de bizim, polis de bizim" çağrılarıyla muhtemel bir çatışmanın önlenmesine ve darbeci askerlerin kışlalarına dönmek zorunda kalmasına da yer verildi. Yapımda darbe girişiminin ardından başlatılan adli süreçlere de yer verildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda askeri personel hakkında işlem yapıldığı, darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen askerlerin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Belgeselde, darbecilere karşı araçlarıyla barikat kuran Sabahattin Güloğlu, zırhlı aracın önüne yatarak direnişin simgelerinden biri haline gelen Dilaver Batur ile Türk bayrağı açarak vatandaşları Valilik önüne çağıran Hüseyin Çivi'nin yaşadıkları da tanıklıklarıyla anlatıldı.

Resmi belgeler, mahkeme kayıtları ve tanık anlatımlarına dayandırılan belgesel, Siirt'te 15 Temmuz gecesi yaşanan direnişi kronolojik olarak ele alırken, vatandaşların demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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